Poyraz Teoman kimdir, kaç yaşında? Danla Bilic'in sevgilisi Poyraz Teoman'ın biyografisi

Sosyal medya platformu YouTube'da 3 Milyona yakın, Instagram'da 5,6 Milyon takipçisi olan ve Twitter'da da 3 Milyona yakın takipçisi olan Danla Bilic son günlerde aşk iddialarıyla gündeme geliyor. Sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı son fotoğraflarda takipçilerini meraklandıran Danla Bilic, Poyraz Teoman kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? sorularını akıllara getirdi. İşte Poyraz Teoman hakkında merak edilenler...

POYRAZ TEOMAN KİMDİR?

Ankara'da yaşayan Poyraz Teoman, TED Ankara Koleji'nde lise eğitimini tamamladı. Ardından Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında 1 yıl boyunca Paris'te Erasus programına katıldı.

DANLA BİLİC, POYRAZ TEOMAN İLE SEVGİLİ Mİ?

'Tatlıcı' sevgilisi Berat Demir ile yollarını ayırdıktan sonra hayatına kimseyi almayan Danla Bilic'in aşk orucunu bozduğu iddia edildi. Bilic, Sevgililer Günü'nde birlikte Dubai'ye gittiği Poyraz Teoman ile bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya fenomeninin, "Suç ortağı" notuyla paylaştığı kare kafaları karıştırdı. İkilinin aşk yaşadığı iddia edildi. Ancak iki taraftan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.