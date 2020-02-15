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15.02.2020 - 13:08 |

Quaresma'nın aile saadeti

Kasımpaşa'nın Portekizli orta saha oyuncusu Ricardo Quaresma, eşi Daphne Quaresma ve çocukları, İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Quaresma'nın aile saadeti

Akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezini el ele gezerek uzun süre alışveriş yapan Ricardo-Daphne Quaresma çifti, daha sonra Masa Restaurant'a geçerek akşam yemeği yedi.

Beymen, Gucci, Dolce&Gabbana gibi ünlü markaların mağazalarını gezen futbolcu, alışveriş turu boyunca futbol severler ile hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi.

15 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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