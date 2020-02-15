15.02.2020 - 13:08 |
Quaresma'nın aile saadeti
Kasımpaşa'nın Portekizli orta saha oyuncusu Ricardo Quaresma, eşi Daphne Quaresma ve çocukları, İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
Akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezini el ele gezerek uzun süre alışveriş yapan Ricardo-Daphne Quaresma çifti, daha sonra Masa Restaurant'a geçerek akşam yemeği yedi.
Beymen, Gucci, Dolce&Gabbana gibi ünlü markaların mağazalarını gezen futbolcu, alışveriş turu boyunca futbol severler ile hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi.