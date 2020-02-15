Quaresma'nın aile saadeti

Akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezini el ele gezerek uzun süre alışveriş yapan Ricardo-Daphne Quaresma çifti, daha sonra Masa Restaurant'a geçerek akşam yemeği yedi.

Beymen, Gucci, Dolce&Gabbana gibi ünlü markaların mağazalarını gezen futbolcu, alışveriş turu boyunca futbol severler ile hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi.