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07.11.2020 - 07:00 |

Radyo D ailesi izmir’deydi

Radyo D ailesi, “Çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz” diyerek yola çıktı ve İzmir’de depremden etkilenen miniklerin yüzünü güldürdü.

Radyo D ailesi izmir’deydi
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Radyo D ailesi, “Çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz” diyerek yola çıktı ve İzmir’de depremden etkilenen miniklerin yüzünü güldürdü. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Bornova Stadyumu gibi çadır kentlerdeki çocuklara AFAD koordinatörlüğünde oyuncak dağıtımı yapıldı. Ayrıca, Radyo D programcıları 5-6 Kasım tarihlerinde İzmir’in çeşitli bölgelerinde yaptıkları yayınlarla da depremzedelere moral desteği verdi.

Timur Selçuk'tan son mesajPiyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti. Timur Selçuk, 74 yaşındaydı. Selçuk'un ölmeden önce çekilen son görüntülerinden birisi ortaya çıktı.
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