Radyo D ailesi izmir’deydi

Radyo D ailesi, “Çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz” diyerek yola çıktı ve İzmir’de depremden etkilenen miniklerin yüzünü güldürdü. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Bornova Stadyumu gibi çadır kentlerdeki çocuklara AFAD koordinatörlüğünde oyuncak dağıtımı yapıldı. Ayrıca, Radyo D programcıları 5-6 Kasım tarihlerinde İzmir’in çeşitli bölgelerinde yaptıkları yayınlarla da depremzedelere moral desteği verdi.