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HaberlerMagazin Haberleri Rasim Öztekin takipçilerine 15 yıl öncesine götürdü
03.12.2020 - 15:51 |

Rasim Öztekin takipçilerine 15 yıl öncesine götürdü

Usta sanatçı Rasim Öztekin, Instagram'da geçmiş zamana ait fotoğrafların paylaşıldığı 'tbt' gününü boş geçmedi.

Rasim Öztekin takipçilerine 15 yıl öncesine götürdü
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Rasim Öztekin; şarkıcı Emel Sayın, Nurhan Damcıoğlu ve Candan Erçetin ile oyuncu Orhan Aydın ve şovmen Beyazıt Öztürk'ün de yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncu, Instagram paylaşımına, "2005, 'Yıldızların Altında' müzikali, Lütfi Kırdar. Emel Sayın’ın oyuna geldiği gece" mesajını yazdı.

Rasim Öztekin takipçilerine 15 yıl öncesine götürdü

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