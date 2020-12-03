Rasim Öztekin takipçilerine 15 yıl öncesine götürdü

Rasim Öztekin; şarkıcı Emel Sayın, Nurhan Damcıoğlu ve Candan Erçetin ile oyuncu Orhan Aydın ve şovmen Beyazıt Öztürk'ün de yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncu, Instagram paylaşımına, "2005, 'Yıldızların Altında' müzikali, Lütfi Kırdar. Emel Sayın’ın oyuna geldiği gece" mesajını yazdı.