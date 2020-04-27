Recep İvedik 2 konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? - Recep İvedik 2 nerede, ne zaman çekildi?

Recep İvedik filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu Recep İvedik 2 filminde İvedik bu kez babaannesinin istekleri ile uğraştığı filmde hiçbir iş yerinde tutunamayan Recep son koz olarak kuzeni Hakan'ın şirketinde çalışmaya başlar ve başına gelen olaylar konu alınır. Peki Recep İvedik 2 filmi nerede çekildi?



RECEP İVEDİK 2 OYUNCU KADROSU

Recep İvedik 2 filminde Şahan Gökbakar, Gülsen Özbakan, Zeynep Çamcı, Efe Babacan, Çağrı Büyüksayar, Asiye Dinçsoy, Ayfer Çalgıcı, Emre Koç, Aysan Sümercan ve Füsün Öztoprak yer alıyor.

RECEP İVEDİK 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 2 filminin çekimleri İstanbul, Antalya ve Üsküp'te tamamlanmıştır.