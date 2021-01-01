2021’E ‘MERHABA’ DERKEN...

Bu haftaki yazım, yeni yılın ilk yazısı olacak. Tabii biz genellikle bu yazıları birkaç gün öncesinden hazırlar, editörümüze göndeririz. Ben de Noel yortusunun kutlandığı günün bir sonraki sabahı yazdım. “Nereden?” diye soracak olursanız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en güzel sahil şehri Girne Merit Royal Hotel’den...

Özellikle bu bölge, Green Karmi köyünden itibaren, çok sayıda orta yaş üzeri İngilizler’in ikinci hayatlarına mutlu, mesut, makul ölçüdeki maddi imkanlarla yaşadıkları bir bölgedir. En büyük eğlenceleri Christmas zamanındaki etkinlikleridir. Otellerde kalır, eğlenir, yer, içerler...

Gelelim geceye... Çok az sayıda geldiler, mahzun mahzun oturup, yemek yiyip, çıkıp yattılar. Sesleri solukları kesilmişti. Zaten Kıbrıs şu anda hem ekonomik anlamda hem pandeminin etkisiyle hem de Güney’den gelip ülkeyi risk altına atan koronavirüslüler dolayısıyla ciddi sıkıntı çekiyor.

Gelelim yurdumuza...

2020 yılı hakikaten henüz takvimimde sadece cisim olarak var olan bir sene oldu. Ajandamda geçen en sık kelime ise ‘ev’... Şu anda yalnız İstanbul’da değil; Türkiye’nin her noktasındaki yiyecek-içecek ve medikal sektörü hariç çok ciddi yara almayan yok diyebilirim. Lokanta sektörü al-götür, sen iste-biz getirelim hariç büyük sıkıntıda...

Tabii bu arada yeniden kitap okuma, dizi izleme şansını yakaladığımız da söylemek isterim. Son zamanlarda hatıralarını kaleme alan, yeni normalden öyküler yazan dostlar da epeyce fazla...

Kurtarıcımız cep telefonu

Eğer olmasaydı bu zamanlar nasıl yaşardık? İyi ki icat oldu da hayatımıza girdi, bizi neredeyse esir aldı! Kaybolması ise felaketlerin en büyüğü... Neyse ki artık hırsızların talep ettiği bir emtia değil.

Sağlıklı yemeye alışmak

Geçtiğimiz hafta birkaç büyük markette inceleme yaptım. Eskiden organik gıda, doğal ürün bölümleri daha minimal seri yerlerdeydi. Şimdi artık ciddi öneme sahip yerleri işgal ediyorlar ve fiyatlar da arz-talep doğrultusunda arttı.

Eskiden ithal muza olan talep şimdi bizi yerlisine, hormonlu domatesten organiğine geçti. Aynı olay yoğurt, süt ve yumurta reyonları için de geçerli. Eskiden mahallelerin vazgeçilmezi olan sütçüler daha modernleşerek motorize olarak piyasaya arzıendam ettiler. Ev yoğurdu yapımları da ciddi arttı.

Ve aşı geldi

Evet uzun zamandır beklediğimiz ve kurtuluşumuz olacağına inandığımız koronavirüs aşısı, sonunda ülkemize geldi. Testleri yapılacak, planlanan şekilde uygulanmasına başlanacak. Temennimiz, bu sarıldığımız can simidimizin su almadan bizi kıyıya çıkarması...

2020’ye veda...

Değerli okuyucularım 2020’yi badireli, sıkıntılı, endişeli ve kayıplar vererek bitirdik. Temennim önümüzdeki 2021 yılının hepimize sağlık, sağlık ve sağlık getirmesi...

Biraz daha sabır, maske, mesafe ve hijyen.

Sağlıkla kalın.