Toplum sağlığını bu denli tehdit eden bir virüsle karşı karşıya kaldığımız günlerde, siz değerli okuyucularıma hangi konuda ne yazsam diye düşünürken, hemen aklıma sevgili dostum, uzman diyetisyen Banu Kazanç’tan beslenmemizi düzenlemek ve bağışıklık sistemimizi koruma amaçlı birkaç görüş almak geldi. Bu süreçten geçerken, tabii ki akıl sağlığımızı da ihmal etmeyip, endişe ve kaygıları bir kenara bırakmakta fayda var. Her tür önlemimizi alıp, panik yapmadan bu süreci atlatmalıyız.

Antioksidan önemi

Banu Hanım’a ilk sorum, “Güçlü bir bağışıklık için neler yapılmalı?” oldu. İşte cevabı: “Bağışıklık sisteminin zayıflamasında yetersiz beslenmenin rolü yadsınamaz. Dengeli ve sağlıklı beslenmeliyiz. Antioksidanlar bu dönemde büyük önem taşır özellikle de C, E vitamini ve beta-karoten... Antioksidanları içeren gıdaları, günlük beslenmemiz içerisinde bol miktarda tüketmek gerekiyor. Limon, portakal, çilek, greyfurt, kivi, dolmalık biber, enginar, brokoli, fasulye, maydanoz, kuşburnu ve ahudududa bol miktarda C vitamini; ayçiçek yağı, zeytinyağ, fındık, badem, ceviz ve fıstık türleriyse, E vitamini yönünden zengindir. Turuncu, kırmızı, yeşil sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunan beta-karoten de bağışıklık sistemini kuvvetlendirecektir. Kaynağı güneş ışınları olan D vitaminin, bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisini unutmamak gerekir. Çinko da bağışıklığı güçlendirir, en çok da tahin, kabak çekirdeği, fasulye, nohut, kırmızı et, kuruyemiş, balık ve deniz ürünlerinde bulunur.”

Porsiyon kontrolü şart!

Protein alımına dikkat etmemiz gerektiğiniz vurgulayan Kazanç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her öğününüzde dengeli tüketmeye çalışın. Süt, süt ürünleri, yumurta gibi proteinler beslenmenizde mutlaka olmalıdır. Çeşit çeşit rengarenk sebzeler tüketin. Bol bol yeşillik yiyin. Sebzeler, vücudun bağışıklık sistemine yardımcı vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengindir. Porsiyon kontrolü şart ama beslenmenizde meyveler de olmalı. Ara öğünlerde ceviz, fındık ve badem gibi sağlıklı yağlar içeren bir avuç kuruyemiş yemelisiniz.”

Sağlığın anahtarı su

Düzenli uykunun bağışıklık sistemi için önemini belirten Banu Hanım, son olarak şunları söyledi: “Vücudun dirençli olabilmesi için güneş ışınlarına daha fazla ihtiyacınız olur. Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın ve güneşe çıkın. Probiyotikler, bağırsak florasını ve sindirim sistemini destekleyerek, hastalık yapan mikroorganizmaların üremesine engel olur. Yoğurt ve kefir, harika bir seçim olur ve tabii ki en önemlisi su içmek, sağlıklı olmanın anahtarı gerçekten bol bol su içmekten geçer. Sabah güne başlarken, ılık bir bardak su içine limonun suyunu eklemek, harika hissettirecektir.”

