Bu hafta da Bodrum yazılarıma devam ediyorum. Özellikle son günlerde bölgenin hareketliliğinde, maalesef bir fark gözlemleniyor: Gençler maskesiz ve sosyal mesafeyi korumuyorlar. Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarına dikkate almayan o kadar çok insan gözlemledim ki, umarım bu ihmaller kötü sonuçlar doğurmaz.

Yalıçiftlik...

Bodrum’un merkezi kalabalıklaştıkça, Bodrum severler yeni kaçış bölgeleri arıyor. Son zamanlarda bu istikametlerin arasına Yalıçiftlik de katıldı. Yolum burada yıllar önce açılan Şahin Motel’e düştü. Buranın sahipleri Derya ve Okyanus Şahin, her an her yerdeler. Yepyeni ve dekore edilmiş odalarda mütevazı bir aile otelinde kalıp, pırıl pırıl denizden istifade etmek isteyenler için ideal. “Burada denizden çıktıktan sonra ne yenir?” derseniz, mahalli balıkçı teknelerinin getirdiği taze olta balıkları, altın renkli kalamar ve de bahçenin otlarıyla yapılan salatalar derim.

Gölköy Suites’teki değişim...

Göltürkbükü’nün iyi yemek sunan küçük ama tertemiz işletmelerinden birisidir Gölköy Suites... İskelesi, ulu ağaçlarla kaplı bahçesi, begonvilli balkonlarıyla bölgenin sevilen mekanlarındandır. Uzun yıllardır Remzi ve Nadire Ayhan tarafından işletilen tesiste, bu yıl ciddi değişiklikler yapılmış.

Otel kısmı yenilenmiş ve odalar çoğalmış. Yunus Erdal yönetimindeki mutfak tamamen modernize edilmiş, büyüyen restoran ve iskelenin ihtiyaçlarını karşılar hale gelmiş. Kahvaltının vazgeçilmezi gözleme için gelen müdavim kitlesi bile mevcut yıllardır! Bu sene restoranın işletmesini devralan Raif Özet belli yemeklere tecrübesini ve el emeğini katmış. Öncelikle ahtapot çeşitlerine, özellikle de ahtapot tandıra... Bunun yanında Gölköy salata, Ege otlarıyla hazırlanan ve bahçe domatesinden yapılan bir sosla servis edilen güveçte levrek sarma mutlaka denenmeli. İddialı bir başka lezzetse bonfileden yapılan yöre yemeği çökertme kebabı, son olarak da incir-ceviz-kaymak üçlemesiyle yemek sonlanır.

Galimera...

Bir vesileyle yolum Gündoğan’a düştü. Tavsiyeler sonucu Galimera’ya gidip, bir denize gireyim dedim. İlk iş, adının anlamını sordum. Bayrağı annesi Ülker Hanım ile babası

Ömer Bey’den devralan Cengiz Yıkılmaz, bu bölgenin Rumlar zamanında Galimera mevkii olarak anıldığını, bu sebeple dedelerinin bu ismi koyduğunu söyledi.

Buranın en hoşuma giden yanı asırlık zeytin, okaliptüs, karaçam ve sakız ağaçları altında yarattığı gölge ve gün boyu esen tatlı rüzgar. Yiyecekler konusunda hâlâ Ülker Hanım’ın reçeteleri ve denetimi mutfağa hâkim. Kalem gibi yaprak sarma, pazı dolma, kabak çiçeği dolması, eski usul sosta közde patlıcan, bir de kayınpederinin zaman zaman tutup getirdiği kaya barbunuyla tekirler enfes! Zaten misafirlerin de gözü gelen balıkçı teknesinde... Bu tesis, Bodrum’da hoşuma gidenlerden biri oldu, mutlaka yine gideceğim.

1970’lerde İstanbul’un sayılı eğlence yerlerinden olan Kulüp 12’de tanıştığım Seyfi Dursunoğlu’yla dostluğumuz yıllarca devam etti. Özel hayatında olduğu kadar sahne hayatında da çok saygın bir kişiliği vardı. Vefatı herkes gibi beni de derinden üzmüştür. Ruhu şâd, mekanı cennet olsun.