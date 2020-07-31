Bodrum’da yolcu limanının karşısında açılan yeni bir restoran var: Havandan. Geniş bir menü yok, her şey minimal ve rafine düşünülmüş. Kaliteli, sağlıklı ve modern bir mekan oluşturmuş Ekin Çağlar. Mekanın müdürü ise yıllarını yiyecek-içecek sektörüne vermiş, sempatik kişiliğiyle Fatih Aydın. Tadıp çok beğendiğim buğdaylı pancar, nohutlu ve buğdaylı semizotu kavurma ile bademli taze fasulye denenmeli. Bir gidişimde yaprak köfteyi bir gidişimde de vişneli yaprak sarmasını denedim. Bir dahaki sefere ya kaburga burgeri ya da çökertme kebabını deneyeceğim. Son olarak organik için de şef Ozan Özkaya’yı kutluyorum. Son derece farklı ve hoş bir mekan yaratıp, lezzetli bir menü oluşturmuşlar.

Bozukbağ’da sabah...

Tayfun Topal, yiyecek-içecek sektörüne köşe yazarı, restoran sahibi ve gurme olarak kendini kabul ettirmiş, çok sevdiğim bir dostumdur. Bu sene yine bir sabah kendimi Bozukbağ’da buldum. Geçtiğimiz yıl ettiğim kahvaltının tadı damağımdaydı, özellikle de Tayfun’un elleriyle yaptığı menemenin... Bu sefer en çok dikkatimi çeken unsur satmaya başladıkları reçeller, yağlar ve diğer ürünler oldu. Temennim, bu güzel ürünleri cumartesi kahvaltılarımın adresi olan Nezih’te de bulmak. Bodrum’da kaliteli kahvaltının adresi kesinlikle Bozukbağ...

Bu çok kalabalık mekanı bir orkestra şefi gibi yöneten grubun mutfak koordinatörü Şef Asım Yıldız ve ekibine de ayrıca teşekkürler.

Turgutreis zenginleşmiş

Yıllar önce tanımıştım Nihat Güzeldar’ı, o zamanlarda İstanbul’da bir et lokantasının müdürüydü. Yöneticiliğine ve dikkatine hayran kalmıştım. Sonra Etiler’de bir mekan açtı ve yıllar içinde ortağı Erkan Yavaşer ile soluğu Bodrum’da aldılar. Bin 100 metrekarelik bir restoranın danışmanı oldu. Asıl ihtisas konusu et olsa da Turgutreis Marina’da bulunan 71 derece ve Lokanta Ziya’yı geniş vizyonu, deneyimi ve dünya görüşüyle çok kapsamlı bir tesis haline getirdi. Tesislerde bir tabildot bir de plaj konseptli restoran ilave edildi. Bu mekanlardaki en enteresan detaylardan biri de moda tatlardan sokak lezzetlerinin ciddi bir uzman kadroyla modernleştirilip, misafirlere sunulması olmuş. Bunlar arasında ev yapımı sosis, İzmir’den gelen kokoreç, şefin pişirdiği kişiye özel etlerle yapılan kebap ve hamburgerler mevcut.

Diğer bir detay da Bodrum’da çok iyi tanınan Samsunlu pide ustası Nuri Bey’in artık 71 derece’de kapalı ve açık pide sunumları yapıyor olması... Bu kaçırılmaması gereken detayı da sizlere verdiğime göre, artık bu yazın tadını Turgutreis’te de çıkarabiliriz demektir.

Demek oluyor ki, ülkemizin güzide turizm beldelerinden Bodrum, pandemi dönemini atlatmış dolu dizgin gidiyor...

Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Kurban Bayramı’mız mübarek olsun. Bu bayramda koronavirüs tedbirlerine uyarak bayramlaşmayı ihmal etmeyelim.