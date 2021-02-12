FINE-DINING’DEN PAN-DINING’E...

İçinde bulunduğumuz günler ve şartlar bazı zaruri ihtiyaçlarımızı karşılamada, mekanları yeni metotlar geliştirmeye zorladı. Daha doğrusu eskiden restaurantlara, kafelere giderek ihtiyaçlarını karşılayan, sosyalleşen misafirler artık bunu evlerinde yapmaya başladılar. Sokağa çıkma yasağı ve kapanma her ne kadar onların aile dışı birlikteliğine izin vermese de uygun saatlerde maalesef maske, hijyen, mesafe kurallarını veya bunlardan bazılarını dikkate almayarak eskilerin deyimiyle; akşam radyo ajanslarında (şimdilerin televizyondaki ana haber bültenleri) sayıların yüksekliğini görünce, biraz yasalara uyum gösterip, sonra eski tas eski hamama dönüyorlar.

Kuryelere dikkat!

Başa dönersek, ihtiyaçların evlerde giderilmesi yeni bir sektörün daha gelişmesini sağladı. O da motosikletli kurye hizmeti... Sağladı ama sağlarken de yayaları tehlike altına aldı. Özellikle büyük şehirlerde birçok yaya yolu yürünemez hale geldi. Girilmez bir yolda aracınızı kullanırken karşınıza motosiklet çıkıyor. Bunun ciddi bir şekilde disipline edilmesi şart.

Şimdi biz gelelim Sunset’ten haberlere...

Kaliteli hizmet...

İstanbul’da geçtiğimiz sene 25’inci yılını kutlayan ve her geçen gün kendini yenileyen, mutfağını geliştiren Barış Tansever’in sahip olduğu mekan, bu dönemde yeni bir servis başlattı. Aslında biraz eskiye gidersek İtalyan, Fransız ve Türk mutfağının karışımı hizmet sunan Sunset, bünyesine kattığı çok başarılı bir Japon şef ve ekibiyle Uzak Doğu mutfağına hızlı bir geçiş yapmıştı. Bu durum o kadar belli oluyordu ki, misafirlerin bir kısmı Japon restaurantlara gelmiş misali sipariş veriyor veya sofralarını süslüyorlardı. Haziran ayında açılmalarıyla, Sunset’te konuklarına güvenli hizmet sunmak adına gerçekleştirdikleri birçok çalışmanın yanı sıra ‘Tekrar kapanma durumunda neler yapabiliriz?’, ‘Paket servis için hangi ürünlerimizi kaliteden ödün vermeden misafirlerimizin evlerine gönderebiliriz?’ konuları üzerinde de birçok çalışma yaptı. Tüm bu hazırlık sürecinin sonunda en iyi dayanıklılık gösteren, kaliteden en az kayıp yaşayacaklarını düşündükleri suşide karar kıldılar.

Mekan ruhu evlerde

Ürüne karar verdikten sonra paketlerinin gıda güvenliğine uygun olması, ürünü en iyi şekilde koruması konusunda çalışmalar yapıldı. Tüm bunların yanı sıra her kutu, Sunset’in kalitesini ve farklılığını yansıtmalıydı. Bu düşünceden yola çıkarak, paketlerinin üretimi için Türkiye’nin en büyük paketleme malzemelesi üretim şirketlerinden Duran Ofset’in sahibi, dostum Oktay Duran ekibiyle kutuların dizaynını çalıştı. Görsel tasarımları içinse Onur Berberoğlu bir proje hazırladı. Çeşitli kutu örnekleri ve tasarımlarını uygulamalı gördükten sonra taşıma sırasında ezilip bozulmadan adrese ulaşacak mukavva kutular hayata geçirildi.

Bunların yanında paket servislerinde Sunset’in bir imzası olması gerekiyordu; sadece suşisi meşhur değildi, müziği de efsaneydi. Bu düşünceden yola çıkarak özel kartlar bastırıp, DJ Evren Katırcıoğlu’nun Spotify’da hazırladığı özel listelere ulaşan QR kodunu koydular. Suşi yerken minik bir Sunset ortamını kendinize yaratabilecektiniz. Hijyenik paketler frigorifik özel taşıma şartları veya kreatif bir düşünce olarak gördüğüm bu müzik ziyafeti, bir anlamda misafirleri ruhen bir araya getiriyor. Onlar da kendilerini Sunset’te hissedebiliyor.

Misafire dokunmak...

Hassasiyetle üzerinde uzun süre çalışarak hazırladıkları bu servisi misafirlerine evlerine en doğru şekilde ulaştıracağına inandıkları Fuudy (paket servisi üzerine telefon uygulaması) ile anlaştılar. Ama Sunset üzerinden de sipariş vermek isteyen misafiri için hem suşi siparişlerinin daha pratik olması hem de vakit kaybetmeden ürüne ulaşıp, seçimini yapabilmeleri için özel bir web sitesi hayata geçirdiler. Bu arada gel-al servisinin devam ettiğini de hatırlatırım.

Tüm bu çalışmaların neticesinde çok güzel bir ivme kazandı. Paket servisin Sunset’e kalıcı olarak girdiğine inanıyorum, aslında bu dönemde biz de daha önce hem işlerimizin yoğunluğu hem de hep çekinerek yaklaştığımız paket servisi deneyimleme fırsatı bulduk. Kapalı oldukları bu dönemde misafirlerine dokunmaya devam ettiler ve onlarla 26 yılda oluşturdukları özel bağı koparmadılar...

Haftaya çeşitli çok değişik sınıftaki mutfaktan fine-dining restauranta kadar bu hizmete yönelmiş kuruluşların pandemi döneminde verdiği hizmetleri siz değerli okuyucularıma aktarmaya devam edeceğim. Sağlıkla kalın.