İstanbul’un hamburgerle tanışması, rahmetli Bedii Özetman’ın Levent’e açtığı Kral Burger ile olmuştu. Daha sonra İngiltere ve Amerika’da eğitim alıp, Türkiye’ye dönen Mörfi Menahem, 1980’de Moda’da Pub Rally’yi, 1981’de de Nişantaşı’nda Meto Burger’i açmıştı. O yıllarda Moda’daki dükkanını çok iyi hatırlıyorum. Her şeyini ev imkanlarıyla yapardı, en önemli malzemelerinden ekmeği Uno ile çözmüştü. Sos olarak mayonez, mantar ve zeytin ezmesi gibi malzemeler de kullanıyordu. Aslında her iki dükkan da küçüktü, oturma imkanı yok gibiydi ama genç-yaşlı müdavimlerinin kuyruğu hiç bitmiyordu. Daha sonraları Fransa’dan getirdiği hot dog da uzun zaman moda oldu. Sonra her yerde hamburger satılmaya başladı, bilen bilmeyen büfeciler bu işe girdi.

Gerçekler piyasada

Son yıllarda yeniden eskiye dönüldü, birçok semtte yalnızca hamburgerlerini 1-2 spesiyaliteyle satan restoranlar açılmaya başladı. Şimdilerde akşam yemeklerinde ailece gidilen ve içki de içilebilen üst segmentte birçok hamburger restoran mevcut.

Bunlardan son günlerde adından bahsettiren bir tanesi de Will Burger&Bowl.

İlk olarak Beşiktaş Abbasağa’da faaliyete başlamışlar, sahipleri işletmeci Onur Erdoğan ve şef Uğur Terzi, burası aslında biraz mahalle lokantasını andırıyor. Müdavim sayısı son derece fazla, insanlar hem yemek yiyor hem de sosyalleşiyorlar zaten o semt de buna çok uygun, İstanbul’un tarih kokan mahallelerinden biri. Menüsü kısıtlı, en çok tercih edilen hamburger Will, cheese füme ve tandırlı olan. Tatlı olarak da şefin profiterolü meşhur.

Maslak’taki tatlar

Öncelikle belirteyim bu restoranın en hoşuma giden yanı, ‘Bir kitap al bir kitap getir’ isimli kütüphane, ne kadar hoş düşünülmüş!

Mengen aşçılık okulu ve işletme fakültesi mezunu, Divan Oteli’nde ve Four Seasons Oteli’nde deneyim kazanmış şef Uğur Terzi devamlı mutfakta, her yemeği tek tek gözünüzün önünde hazırlıyor. Pizzaların önce hamuru açılıyor, size özel yapılıp, masaya geliyor. Hamburgerler de aynı şekilde, siz yemeklerinizi beklerken Ankara Çubuk’tan turşu suyu, şat bardağıyla önünüze geliyor.

Yeşil erik ve köfte-salatalık turşusu ikram ediliyor, arkadan sunulan yer fıstığı ezmesi, mantar karamelize soğan ve dana kıymalı Will burger, en çok tercih edilen hamburgerlerin başında... Bunun yanında lokal bir tat olarak ağır ateşte uzun süre pişmiş kuzu kol, patlıcan beğendi yatağında geliyor.

Vejetaryene müjde!

Vejetaryenler de düşünülmüş; avokado püreli ve domatesli falafel köfte yapılmış. Pizzalardan margarita, üç peynirli, sebzeli ve

karpaçyoluları istediğiniz ölçülerde ve kalınlıkta yapabiliyorlar. Burada önemli nokta, füme etler karpaçyoların mutfakta kendileri tarafından yapılıyor olması...

Son grup olarak makarnalardan da bahsedeceğim. Penne, cavatelli, ravioli ve fettucini, yine açık mutfakta gözünüzün önünde hazırlanıyor.

Tatlılardansa ev yapımı sufle ve profiterol, günde iki defa hazırlanıyor.

İki genç girişimcinin İstanbul’un Beşiktaş ve 4. Levent semtlerinde açtıkları bu mekanlar, şimdiden adından bahsettireceye benziyor. İnşallah hep mutfakta ve salonda kendileri olurlar ve süratle değil; emin adımlarla büyürler.