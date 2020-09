İTALYAN’IN ÖNCÜSÜ: GREY VADİ

İstanbul bir metropol halini alınca, son 10-15 yıl içinde her sokağı her köşesi gastronomik açıdan kıymetli hale geldi ve hazinelerle doldu. En son hayatımıza giren yerleşim yerlerinden Vadi İstanbul ise birçok kaliteli mekanla, her bütçeye uygun kafe ve restoranları bünyesinde barındırıyor. Özellikle Galatasaray Kulübü’nün stadı olan Türk Telekom Stadı’na yakınlığı düşünülürse, her kesime ve her yaşa hitap etme gerekliliği var diyebiliriz. Umarım içinde bulunduğumuz bu sosyal mesafe ve azami dikkat gerektiren günler bitince, her yer gibi tüm bu mekanlar da eski canlılığına kavuşur.

Yeşil dolu atmosfer

Bu yazımda sizi son zamanlarda Vadistanbul’da bir şube açan Nişantaşı’nın en sevilen mekanlarından Grey Vadi’ye götürmek istiyorum. Mekandaki en önemli unsur tabii ki İstanbul’da yeşil kalan son ormanlardan birini seyrederek yemek yiyebilmeniz, restoranı dizayn ederken yeşil ve tonlarını çok etkili bir biçimde kullanmışlar. Bahçenin peyzajını yapan ekibi ve Jupiter Group Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Topal’ı kutlamak gerek.

Mekan üç bölümden oluşuyor. Her biri birbirinden farklı, dış bahçe, iç bahçe ve çok beğendiğim fine dining yemek salonu. Özellikle duvarlardaki objeler, tablolar ve dekoratif masalar birbirini tamamlıyor.

Oturur oturmaz gelen iştah açıcılarla esmer ince grissiniler ve fırından yeni çıkmış ekmeklerle sakın karnınızı doyurmayın, zira tadılacak çok şey var.

Başarılı yemek ve yönetim

Başlangıçlarda gelen burrata gerek tazeliği gerek sunumu, gerekse garnitürleri yönünden tam puanı hak ediyor. Parmesan ile panelenmiş patlıcan mozzarella domates sosu ile bir tam bir klasik... Özellikle bir tabak merakımı cezbetti, ismi Vitello Tonnato. Baharatla pişirilmiş dana eti, avokado, zeytin, rokanın ton balığı sosuyla sunumundan oluşuyor. Bence o akşamın en nefis tabağı idi. Bunların yanında koordinatör şef Asım Yıldız çok değişik salatalar hazırlamış, hepsi taze sebze ve meyvelerden oluşuyor. Neredeyse gözünüzün önünde hazırlanıyorlar.

Bunlara iki örnek vermek isterim, ilki taze bebek enginar, avokado, roka, marul, domates ve parmesan gibi basit ürünler içerse de tadı müthiş lezzetli. İkincisi ise bonfile dilimleri, marul, parmesan ve domatesle sunulan başka bir tabak ki bence ana yemek gibi mütalaa edilebilir. Tüm Grey’lerde risotto hakikaten tıpkı Milano’daki gibi, zaten benim için risotto denince akla Asım Şef gelir. Sevenleri için tiramisu, creme brulee, ev yapımı vanilyalı dondurma ve çikolata sosuyla gelen brownie çok başarılı.

Bir maestro edasıyla yöneticisi olduğu yerleri başarıyla yöneten Fatih Yücel, başarısını yine perçinlemiş. Grey Vadi İstanbul önümüzdeki zamanlarda artan misafirleriyle İtalyan mutfağının öncüsü olmaya devam edecek.