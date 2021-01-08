Gazetem Milliyet ile muntazam buluşmam, 15’li yaşlarda olmuştu. Okuduğum köşe yazarları arasında Refii Cevad Ulunay, Hasan Pulur ve Abdi İpekçi’yi sayabilirim... Her üçünün de kendine has bir Türkçesi, makaleye başlama tarzı ve de kelimeleri vardı. Bu satırları sizlerle paylaşmanın sebebi, hem biraz nostalji yapmak hem de uzun zamandır yazılarıma konu olan pandeminin dışına kendimi itmek...

Bugün sizlere faydalı birkaç destek ürününden ve bir hocamızın çok beğendiğim yorumlarından bahsedeceğim.

Mükemmel sinerji için...

Malum hastalığın dünyayı sarması nedeniyle bazen korkumuzdan, korunma duygumuzdan, bazen devlet zoruyla evde kalıyoruz. Tabii doğal olarak o zaman öğün sayımız yükseliyor. Bu yetmiyor, gün boyu atıştırıyoruz. Birçoğumuz genellikle ağza hoş gelen, çok faydalı olmayan, kilo aldıran gıdalardan seçebiliyoruz.

Beykoz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Profesör Dr. Yaşar Birol Saygı, “Atıştırmalıklar arasındaki mükemmel sinerjiyi bulmak, her bir yiyeceğin yağla mücadele faydalarını güçlendirebilir. Böylece tek başına yediğinizde alacağınızdan daha fazla fayda elde edebilirsiniz” diyor. Sonuç: Bir taşla iki kuş!

Bu konuda birkaç misal vereceğim;

- Meyveleri kuruyemişlerle birlikte tüketmek.

- Peyniri kraker yerine neden elma dilimleri ile yemiyoruz? (Ben artık öyle yapıyorum.)

- Humus özellikle bazı bölgelerimizin çok tercih ettiği bir besindir. Ekmek veya pide üstüne sürerek yemek yerine, salatalık, kapya biber veya kereviz sapıyla yemek (ben denedim, çok keyifli)...

- Salatalık ile ton balığı, işte omega 3 deposu!

- Haşlanmış sert yumurta ve meyve birleşimi. Zaten yumurta protein, enerji veren meyveyle başarılı bir ikili olacaktır.

- Hızlı kahvaltı için kuru meyveler ve peynir, gerek protein gerekse lif açısından sağlıklı bir birleşim. Tabii bu arada peynirler tam yağlı olmamalı.

- Yoğurt ve meyveler. Yoğurt her porsiyonunda 12-15 gram protein içermekte olup, meyve ve lifli gıdalarla tüketilmeli.

Aslında bu birleşmeleri daha da çoğaltabiliriz...

Kalori meselesi önemli!

Çoğumuz özellikle televizyon başındayken ya da telefonla sosyal medya takip ederken, paketlenmiş gıdalarla vakit geçiriyoruz.

Amerika’da bir markette gördüğüm neredeyse çimento çuvalı boyutundaki cipsin keşke fotoğrafını çekseydim! Eminim ki yalnız mekanlar için değildi.

Profesör Dr. Yaşar Birol Saygı’ya göre kilo vermek için atıştırmak istiyorsanız, öncelikle kalorisi düşük atıştırmalıkları seçmelisiniz. “250 kalorinin altı iyi bir başlangıç diyor. Onun bu öğütlerine kulak verin. Uygulayarak hem doyacağız hem de sağlıklı kalacağız.

Bu sıkıntılı zor günlerde mesafe, maske ve hijyene lütfen dikkat edelim. Günün ilk ışıkları gibi beklediğimiz aşı çok yakında inşallah...