Ülkemizin içinde bulunduğu salgın hastalık tehlikesi, konusunda uzman hekimlerle bilim insanlarının ve en önemlisi hükümet tarafından oluşturulan Bilim Kurulu üyelerinin, kişiler arasındaki teması minimum düzeye çekme konusundaki çabaları, duyarlı vatandaşlarımız arasında hemen kabul gördü. Herkes kendi çapında önlemlerini aldı, elinden gelen iş yerini kapattı, evde çalışma ortamları yaratıldı. Çağımızın nimeti internet, artık su ve sabun kadar gerekli hale geldi. Durum, özellikle bizim jenerasyon için ciddi tehlike arz ettiğinden, gençlerin, yaşı 60’ın üzerindekilerle temasa geçmesi engelleniyor. Umarım toplumun her kesimi bunlara dikkat etsin, krizi ustalıkla yöneten ve herkesin saygı ve sevgisini kazanmış Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tavsiyeleri can kulağıyla dinleniyor olsun. Zira bu krizi hafife alma lüksümüzün olmadığı ortadadır.

Yeni önlemler alındı

Sağlık Bakanlığı’nın dün aldığı aldığı yeni önlemlerse şöyle: “Masalar arası mesafe bir metreden az olmayacak. Kapalı alanlardaki camlar rutin temizlikte açık olacak ve sonrasında en az bir saat havalandırılacak. Ellerle sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, düğmeler, telefon ahizesi, tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilecek.

Ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve temiz bir ortamda saklanacak. Restoran çalışanları el temizliğine dikkat edecek. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanacak, yoksa alkol bazlı el antiseptikleri kullanılacak. Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu bulgusu olan personel şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmayacak. Misafirlerin eşyalarına temas eden kişiler, sonrasında derhal ellerini yıkayacak veya alkol bazlı antiseptik kullanacak.”

Evlere servis dönemi

Benim fikrimse, girerken ve çıkarken eski günlerde olduğu gibi kolonya ikramı mutlaka yapılmalı. Farkındaysanız kolonya da kaybettiği itibarını bu kötü hastalıkla mücadelede geri kazandı. Bu noktada size restoran tavsiyesinde bulunmam son derece uygunsuz olacağından, evlere servis yapan ve bunu son derece dikkatli ve profesyonel olarak hijyen şartlarına tam uygun bir şekilde gerçekleştiren birkaç adres vermek istiyorum.

Kruvasan hizmeti...

Daha önce haklarında bir yazı da yazdığım Lokanta Kru ve Kruvasan, eve sipariş için tercih edilebilir. Her ne kadar mekanlarını büyütüp, misafirlerine daha rahat hizmet vermek isteseler de bir süre onları kendi yerlerinde ziyaret edemeyeceğiz. Özel ekipler tarafından sürekli ilaçlanan ve dezenfekte edilen mekanların tüm personeli hijyen koşullarıyla ilgili son derece iyi eğitilmiş.

Yemeklere gelince, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik sebzeler ve Ege otları ağırlıklı bir menü oluşturmuşlar. Bir de narlı ve avokadolu besleyici salatalar yapmışlar. Taze sıkılmış meyve suyu bile isteyebilirsiniz kruvasanınızın yanına, UfukÜgümü’nün

aileden gelen mutfak sanatını son derece geliştirmesi ciddi olarak fark ediliyor.

Tütsü By Düvee farkı

Nişantaşı’ndan sonra bir de Beşiktaş’tan adres vermek isterim. Yine eski yazılarımdan birinde kasabı ve etlerinin lezzetinden bahsettiğim Fulya’daki Tütsü by Düvee, her tür lezzeti evinize getiriyor. Kendi bünyelerinde de ciddi sağlığa uygun tedbirler almış durumdalar. Şef Nazlı Türker’in bu konudaki özel hassasiyeti, içeri girer girmez hissediliyor. Bu dönemde bağışıklık için elzem olduğuna inandığım kemik suyu konusunda da hepimizin imdadına koşuyorlar.

Esnaf lezzeti

Sizi İstanbul’un bambaşka bir yerine, Pendik Güllübağlar semtinde bulunan bir sağlıklı esnaf lokantasına götüreceğim. Burası 19 yıldır haftada altı gün, 24 saat açık...

Çocukluğundan beri mutfakta olan oğlu, baba Metin Dinçer ve Burak Kurufasülye adını veren Bilgi Üniversitesi Aşçılık ikinci sınıf öğrencisi Burak Dinçer tarafından işletiliyor. Şimdi gelelim yemeklere, öncelikle dillere destan bir kemik suyu ve gerdan çorbası var. Bir de fırın kebabıyla kabak tatlısı çok beğeniliyor. Her gün orada yemek yiyen bir grup var ve tercihlerini yıllardır değiştirmemişler. Dana tandır, kuzu kaburga lokumu ve de kuru fasulyeyi de unutmamak gerek. Tıpkı eskiden olduğu gibi birçok yemek ya güveçte ya fırında ya da odun ateşinde pişiyor. Menüde yeni moda yemekler yok zaten Metin Bey de klasik bir insan. Gittiğiniz zaman makul fiyata son derece lezzetli ve sağlıklı yemekler yiyebilirsiniz, tabii ki onlar da bu lezzetleri istediğiniz takdirde sağlığa uygun kutularla evinize yolluyorlar.

Sıkıntı ve endişe dolu bir hafta geçirdik. Umarım gelecek haftalardaki yazılarım daha umut ve sağlık dolu olur.

Çanakkale geçilmez

Bu vesileyle 18 Mart Çanakkale Büyük Zaferi’nin 105’inci yılını kutlar, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önünde saygıyla eğilirim.