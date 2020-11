MAROMİ BY DİVAN KALAMIŞ’TA…

Çocukluğumda Kalamış, Anadolu Yakası’nın en gözde mesire yerlerinden biriydi. Tabii ki Kalamış denince akla ilk Todori gelirdi. Annemin en hoşuna gidense akşama doğru bu restorana gidip, Selahattin Pınar başta olmak üzere bestekâr ve yazarlarla sohbet etmekti. Zaman geçti, lisenin son yıllarında bu sefer de ben arkadaşlarımla Kalamış’a gitmeye başladım. 1980’li yıllarda Kalamış’ta marina yapımına başlandı ve süratle açılışı yapıldı. Tesisin açıldığı dönemden beri en ünlü mekanı ise kebapçı Develi, geçtiğimiz yıllarda kapanan ve bir dönemin en ünlü dans bar olan Murphy’s Dance Bar idi. Marinanın bu yılki yeni konuğu ise 2011 yılından beri İstanbul Elmadağ Divan’da suşi severlerle buluşan Maromi oldu.

Bir telefon hayatını değiştirdi...

Maromi markasıyla bütünleşen isimse 20 yılı aşkın süredir İstanbul’da yaşayan Kenji Kume... Gerçek bir İstanbul hayranı, şehri motosikletle harita kullanmadan kaybola kaybola geziyor.

Yıllar öncesinde Koç Ailesi, Kenji’nin Londra’daki popüler suşi restoranına gidip çok beğenir. İstanbul’a dönünce Elmadağ’daki otelde bir Japon restoranı açma fikri gündeme gelir. Kenji’yi ararlar ve davet ederler. Böylece hazırlıklar, menüler, eğitimler sonrası 2011’de Elmadağ’daki Divan Otel’de Maromi’yi açarlar. Bu sene ise Kalamış’taki şubesi hizmete girdi. Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk, bu zinciri diğer otellerine de eminim ki taşıyacaktır.

Taze ve lezzetli bir menü

Maromi by Divan’ın menüsü klasik ve modern Japon mutfağından en kaliteli ve taze malzemelerle imal ediliyor. Kenji’nin en önemli vasıflarından biri de çok uzun yıllardır İstanbul’da yaşamasından ötürü Türk ağız tadına son derece aşina olması. Hakikaten enteresan bir adam, kendi evinin bahçesinden ya da anlaştığı diğer bahçelerden gelen ürünlere de mutfağında yer veriyor.

Başlangıçlarda dikkatimi çekenler arasında salatalıklı ahtapot ve mısırlı patates kroket vardı. Izgara tavuk şiş ve kızarmış çimçim karides de mutlaka denenmeli. Çorbalar ise geleneksel soya fasulyesi çorbası, acılı miso çorbası ve udon noodle ile sonlanıyor. Ana yemeklerde kızarmış karides ve sebze tempura, somon teriyaki, biftek teriyaki ya da noodle tercih edilebilir.

Suşilerden bahsetmek gerekirse hepsi o kadar taze ve lezzetli ki, tek tek saymama gerek yok. Eğer ilk defa gidiyorsanız ve işin uzmanı değilseniz, yürüyen bantın kenarına oturup gözünüzün gönlünüzün çektiğini yiyin derim.

Her geçen gün büyük şehirlerimizde Uzak Doğu mutfağına ilgi artıyor. Özellikle beyaz yakalılar ve genç nüfus arasında ciddi bir moda haline geldi. Maromi by Divan ise bu mutfağın başarılı örneklerinden biri...