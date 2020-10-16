MÜZİĞİN VE LEZZETİN BULUŞTUĞU MEKAN: AİLA

Otellerde müzikli lokanta kavramı, İstanbul’da bildiğim kadarıyla çok yaygın değil. Son zamanlarda Beyoğlu çevresindeki bazı oteller, ruhlarını yeni nesil meyhane veya benzerlerine çevirerek, müzik volümünü düşürerek çalışıyor. Aila ise bunlardan farklı olarak, Mecidiyeköy Fairmont Quasar içerisinde özel giriş kapısı, asansörüyle farklı bir konumda bulunan, belli gecelerde müzikli, eğlenceli fine dining restoran olarak karşımıza çıkıyor. Aslında enteresan bir konsept ve kompleks...

Kapıdan içeriye adımınızı atar atmaz sizi karşılayan ‘Baharat Kütüphanesi’ bana çok enteresan geldi. Özellikle ülkemiz insanı, pandemi döneminde sağlıklı yaşamak için baharatlardan ve otlardan ciddi destek aldı. Bu kütüphanede genellikle Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde yetişen, ünlü şeflerin kullandığı ve imza yemeklerine destek olan baharatlar sergileniyor. İstenirse de misafirler bunları özel ambalajları içinde satın alabiliyorlar. Restoranın şefi Emre İnanır ve yardımcıları, arzu eden misafirlere bu baharatların özelliklerini, faydalarını ve de kullanılabileceği yemekleri çok zarif bir biçimde uzman edasıyla anlatıyorlar.

İkinci bölümde ise kış aylarında ana restoran, eğlence ve müzik mekanı olarak kullanılan bölüm var. Buradaki masalar, pandemi şartlarına göre düzenlenmiş ve otel girişinden itibaren, her türlü sağlık tedbirleri alınmış. Genellikle çalınan müzikler Türkçe pop. Bunun yanında her türlü özel etkinliğe ve faaliyete verilebilen bir VIP bölümü var ki beni en çok kalın, ses geçirmez duvarları etkiledi.

Başarılı ve kaliteli

Yaz ayları içinse çok şık bir avlu bahçesi mevcut. 14 yıldır İstanbul başta olmak üzere, Bodrum ve Çeşme gibi popüler turizm bölgelerinde, içerisinde uluslararası markaların da bulunduğu işletmelerde üst düzey yöneticilik yapmış Kemal Üşenmez, burada da tüm tecrübesini ortaya koymuş. Müzik kadar yemeklerde de başarılı ve kaliteli olan Aila, kış aylarında da İstanbullular’ın gözdesi adresleri arasında...

Tadım günü daha önce Mövenpick Hotel’den tanıdığım, şimdi ise Fairmont

Quasar Istanbul’a Pazarlama ve İletişim Direktörü olarak devam eden Buket Oğuz ile karşılaşmak beni ayrıca sevindirdi. Kendisi konaklama sektöründe 23 yılı aşkın tecrübeye sahip. Restoranın şefi Emre İnanır’ı tanıtayım size: Arşivime baktım. Yıllar içerisinde üç kere değişik vesilelerle ondan bahsetmişim. Meslek hayatına 2000 yılında başlayan İnanır, Türkiye’nin birçok beş yıldızlı otelinde, 2009-2011 yılları arasında Güney Afrika’da Michelin yıldızlı restoranlarda, değerli şeflerle çalışmış. Ayrıca Türkiye Aşçılar Milli Takımı ile ülkemizi birçok uluslararası platformda başarıyla temsil etmiştir.

Ruhu olan yemekler

Gelelim yemeklere... Aila’da her yemeğin, her mezenin bir hikayesi var. Hepsinin ortak vasfı, sağlıklı ve mideyi rahatsız etmeyen malzemelerden yapılmış olması. Çok başarılı bulduğum ‘Piraye’ adını verdikleri meze, 80 derecede dört saat pişen organik domatesten yapılıyor. İçerisinde yoğurt, peynir, baharatlı zeytinyağı bulunan değişik bir başlangıç. Adının Piraye olmasının nedeni ise, mezenin kırmızı renginin aşkı, beyaz renginin de masumiyeti temsil etmesi. Pancarlı kısır, klasik kısırın pancar suyu içerisinde uzun süre bekletilmesinden geliyor. Biber boranide de dikkatimi çeken üzerindeki yoğurt çıtırları oldu. Humusun bana enteresan gelen kısmı, türüf yağı ve kestane mantarı ile servis edilmesi. Rezene otu başta olmak üzere, cibet otu ve mevsimsel Ege otları ve lor peyniriyle doldurulmuş baklava böreği ise değişik bir tat. Yoğurtlu pazı yaprağında kaburga dolması son derece başarılı. Beni en çok cezbeden ara sıcaklardan biri oldu.

Ana yemekler arasında tercihim, tamamen kendi marinasyonuna bırakılarak gözümüzün önünde ızgarada yapılan Küşleme. Yumuşaklığı, tadı ve aroması ile başarılıydı. Tercih etmeyenler için firik pilavı ve közde patlıcan ile sunulan Adana kebabı da tercih edilebilir. Tatlı olarak size tavsiyem, kesinlikle şef İnanır’ın farklı teknikle yaptığı, cevizli kabak tatlısı... Burada en önemli nokta, değişik yemekler, Türkçe pop müzik ve Kemal Üşenmez’in yönetimindeki ekibin başarısı.