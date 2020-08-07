Pandemi döneminde yaşadığımız karantina günlerinin ardından gelen Kurban Bayramı, yapılan tatiller ve mutfaklarda hazırlanan farklı tarifler, birçoğumuzun vücut yapısında değişikliğe yol açtı. Kimileri bu süreçte kilo kaybı yaşarken, gözlemlerime göre birçok insan da kilo aldı.

Bu hafta başında Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Koç ile Büşra Zorşahin’le görüştüm. Merit Royal Otelleri’nin sağlıklı beslenme diyet büfesindeki detoks içeceklerine imza atan Koç, şunları söyledi: “Zaman içerisinde hem yediğimiz besinlerden hem de çevresel etmenlerden dolayı vücudumuzda toksinler artar. Bu duruma metropol yaşantısı, stres ve kötü doğa koşulları da eklendiğinde, zamanla karaciğer ve böbrekler olumsuz etkilenir. Detoks, ‘vücudu sağlıklı bir düzene geçirmek için gerekli altyapıyı oluşturmak’ demektir. Zayıflama programlarına başlamadan önce ve sağlıklı bir yeme düzenine geçişte ilk basamaktır.”

Öte yandan Merit Royal Otel Genel Müdürü Aybars Kutluba, bu projenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için özel çaba harcıyor ve hassasiyet gösteriyor. Bu konuda onları ayrıca tebrik ediyorum.

ZERDEÇALLI KETEN TOHUMLU DETOKS

Faydaları:

- Portakal, C vitamininden zengindir. Gribal enfeksiyonlara karşı vücudu korur.

- Portakal ayrıca zencefil ve zerdeçal ile birleştirilerek, antioksidan düzeyi artırılmıştır.

- İçerisindeki zerdeçalın kanı sulandırıp, kan dolaşımını hızlandırıcı etkisi vardır.

İçindekiler: İçindekiler:

- 200 ml. portakal suyu

- 3 gr. keten tohumu

- 1 gr. zerdeçalu 2 gr. zencefil

Yapılışı: Portakal suyu katı meyve sıkacağından geçirilerek elde edilir. Diğer malzemelerle birlikte 2-3 dakika blender’dan geçirilerek içecek hazır hale getirilir.

MATCHA, SUMAK GREEN DETOKS

İçindekiler:

- 175 ml. yeşil elma suyu

- 11 gr. maydanoz

- 3 gr. zencefil tozu

- 1-2 gr. matcha tozu

- 10 gr. limon suyu

- 1-2 gr. sumak tozu

- 1 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: Elma suyu, katı meyve sıkacağından geçirilerek elde edilir. Diğer malzemelerle 2-3 dakika blender’dan geçirilerek, içecek hazır hale getirilir.

Faydaları:

- Matcha tozu, yeşil çaydan 10 kat daha etkilidir.

- Metabolizmayı hızlandırır.

- Maydanoz, vücudun ihtiyacı C vitaminini destekleyerek, ödem attırır.

- Zeytinyağı, bağırsak hareketliliğini artırır.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ DETOKS

İçindekiler:

- 200 ml. havuç suyu

- 0.5 gr. tarçın

- 0.5 gr. zencefil

- 0.5 gr. karanfil

- 5 gr. limon suyu

Yapılışı: Havuç suyu, katı meyve sıkacağından geçirilerek elde edilir. Diğer malzemelerle 2-3 dakika blender’dan geçirilerek, içecek hazır hale getirilir.

Faydaları:

- A vitamininden zengin havuç gözlerin görme etkisini artırır.- A vitamininden zengin havuç gözlerin görme etkisini artırır.- Tarçın, kan şekerini dengeler.- Havucun içerisindeki beta-karoten sayesinde immun sistemi güçlenir.- Havuç, hafızayı güçlendirir.- Zencefil, vücut içi enerji artışını hızlandırır.- Karanfilin antioksidan kapasite düzeyi yüksektir.- İçecek karışımı alkali olduğu için vücudumuza daha fazla oksijen taşınmasını sağlar.