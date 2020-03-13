Urla, Ege’nin şirin bir ilçesi, son zamanların da gözde beldesi haline gelmiş durumda. İzmir’e gidince artık alışkanlık haline geldi, mutlaka bir de Urla’yı ziyaret ediyorum. Her gidişimde ya balık ya ot ya da enginar ağırlıklı menüler tadıyorum. Zira biliyorsunuz Urla’nın enginarı da festivali de çok rağbet görüyor. Gastronomi turizmi konusunda çok ciddi ilerleme kaydetmişler. Özgün Ege yemekleri ve otların pişirilmesi hususunda ayrıca büyük başarılara sahip mekanları var. Bu sefer bir dostum dedi ki, “Sana Urla’da balık değil et yedireceğim.” Bu fikir hoşuma gitti, demek ki bu moda Ege’de de yayılıyor düşüncesine sahip oldum.

Kadın farkı

Seyhan Kasap, bildiğimiz lüks bir kasap dükkanı, açık tezgah ve ocakla, tahta masalı şık bir salondan oluşuyor. Daha yaklaştığım anda, her yerin canlı mevsim çiçekleriyle süslenmiş olduğunu görüyorum. Renk renk çeşit çeşit masaların üstü, büfeler her yer yemyeşil ve sapsarıydı. İlk düşündüğüm, buraya bir hanım elinin değdiği oldu. İçeri girdiğimde gördüm ki, bir değil iki Hanım’ın elleri değmiş. Ebru ve Banu hanımların bütün kalpleriyle bu mekanı kucakladığını gördüm.

Yükselen başarı

Şimdi gelelim konseptin yaratıcısı Urlalı Harun Seyhan’a... Ortaokul üçüncü sınıfta okulu bırakıp, bir kasap dükkanına çırak olarak giriyor. O zamanlar Maltaca Pazarı, şehrin esnafının bulunduğu merkez... Orada çalışıp, 1999 senesinde kendi dükkanını açıyor. Halen bu dükkan faaliyetine devam

ederken, 2015’te kapılarını önce Urlalılar’a sonra İzmir ve daha geniş bir bölgeye açıyor.

İşin sihri...

Oraya gittiğimiz pazar akşamı, ne içeride ne de dışarıda tek bir masa boştu... “Bunun sihri nedir?” diye sorduğumda, “Tüm meslek hayatı boyunca büyükbaş hayvanı Urla’dan, küçükbaşı da Salihli’den seçerek alırım” cevabını veriyor. Servis son derece başarılıydı. Önce zeytinyağlı dolabına gittik. Şevketibostan, Girit ezmesi, enginar çanağı içinde deniz börülcesi, ay çekirdekli domates soslu roka salatası, atom, acısız kuru biber kızartma, sıcak taze köy peyniri, hardal soslu dövme patlıcan arasından istediklerimizi seçtik. Sonra istediğimiz etler ufuk ufak tercihinize göre pişmiş olarak gelmeye başladı.

El yapımı tatlı

Başlangıçta ızgara kasap köfte, ızgara kuzu madalyon denedik. Bu etin özelliği ızgaraya temas etmeden şişte pişmesi, dana çıralı lokum ve ciğer sarma da mutlaka denenmeli.

Tatlılara gelince, Ebru Seyhan’ın el yapımı taze profiterolü, sütlü muhallebi, çıtır tel kadayıflı ve çilekli muhallebisi tadılmalı.

Ayrıca kurdukları düzen ve disiplinli çalışmalarıyla kendisi, eşi, baldızıyla üçlü bir aile işletmesinde örnek bir başarı ortaya koyuyorlar.