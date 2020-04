Değerli okuyucularım, sizlerle birkaç hafta buluşamadık. Yıllardır her perşembe kıymetli editörüm Eda Ünsün’ün telefonlarıyla başlayıp, ardından cuma günleri gazeteyi elime almamla devam eden süreç, cumartesi pazarları da gelen e-mail’leri okumak ve cevap vermekle geçiyordu. Okuyucularımın bu geri dönüşleri, dağarcığıma yeni bilgiler katar, pazartesi günlerimse yeni bir yazının taslağı ve planlamasıyla başlar, böylelikle her hafta birbirini kovalardı... Ta ki Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan etmesine kadar!

Artık bunların hepsi değişti hayatımızda, mesela ben sanırım son 60 yıldır ilk defa bu kadar uzun süre hiç çıkmadan evdeyim. Önce bünyem bu durumu bayağı yadırgadı, uykularım ve moralim bozuldu; zira yürüyüşlerimi de eskisi gibi açık havada yapamıyordum.

Sabahları kalkıp, tıraş olup, hazırlanmak gibi ritüelleri her ne kadar korusam da, ardından sadece salona kadar gidiyor oluşum, kravat takamamak, telefon trafiğinin azalması gibi birçok şeyi ne kadar yadırgadım anlatamam...

Hijyenin önemi

Şimdi gelelim bu güne... Diyorum ki; artık önümüze bakalım, olan oldu. Maske-eldivenle yaşamaya, antiseptik ve kolonyayla dolaşmaya, bu yeni hayat tarzına alışalım. Tekrar sokağa çıkmaya başladığımızda, dünyada bazı şeyler değişmiş olacak. En önemlisi banka, market ve kasap önünde sıraya girip beklemeyi öğreneceğiz. Hayat yavaşlayacak.

Eskisi gibi lokantalara, meyhanelere, barlara ve kulüplere koşarak gidemeyeceğiz. Eğlenceyle yeme-içme kültürü de değişecek. Baksanıza herkes bir ayda ekmek uzmanı oldu bile! Lokantalarda dip dibe de oturamayacağız.

Sağlıklı yaşam ve hijyen son derece önem kazanacak. İnsanlar kendi sağlıklarını daha da ön planda tutacak. Sigara kullanımının da azalacağını umuyorum. Sağlıklı gıda ve ekolojik tarım daha da öne çıkacak. Hasılı herkes birbirine saygı ve özen göstermeyi zorla da olsa öğrenecek. Bebek’te bile insanların yürürken sosyal mesafeyi koruyup, sahillerde halkın mangal yapmayacağını ve çekirdekleriyle çöplerini olup olmadık yerlere atmayacaklarına inanıyorum.

Kıymeti öğrendik

Kâhin gibi konuşmak istemem ama belli ki bu pandemi hepimizin hayatına bir yerlerden dokunup, yaşamımızı değiştirecek. Bugün sizlere 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma yasağı çıktığından beri, evde oturup düşündüğüm konulardan biraz bahsetmek istedim. Bu süre zarfında ben de birçok meslektaşımı ve şefleri sosyal medyadan zevkle takip edip, yemek tariflerini inceliyorum.

Herkes için bu dönemin sağlık ve üretkenlik dolu geçmesi tek temennim... Umuyorum vakalardaki artışı gösteren o çan eğrisi artık aşağı döner ve bu illetten en kısa zamanda kurtuluruz. Eski günlerin hayalini kurup seyahatlerimizi ve yaz tatillerini planlayıp, özgürlüğümüze kavuşuruz. Meğer bunlar kıymetini bilmediğimiz ne büyük nimetlermiş, değil mi?

Hoşça kalın, sağlıkla kalın…

Yiyecek-içecek sektörünün duayeni, yıllarca birlikte yönetim kurulu üyeliği yaptığımız Hasan Sabuncu’nun vefatını öğrenmenin derin üzüntüsü içindeyim. Umarım, koronavirüs nedeniyle aldığımız son acı haber olur. Kendisine rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim.