YEŞİL BURSA’DAN ÜÇ YENİ MEKAN

Bursa, çocukluğumun bayram gezmesi destinasyonu idi. Şeker ve Kurban Bayramları’nda birkaç aile bir araya gelir, arabalı vapurla saatlerce beklenerek Kartal’dan Yalova’ya geçilir, oradan iki saatte Bursa’ya gidilirdi, adres hiç değişmezdi: Çekirge Beceren Otel.

O zamana göre iptidai bulduğum kaplıcaya gitmediğim, termal suyla dolu havuza girmediğim için o günler bana azap olurdu. Tek sevdiğim Uludağ’a çıkarken pişirip yediğimiz etler ve dağ sefasıydı. Yıllar sonra Bursa’ya değil; Uludağ’a gittiğimdeyse gördüğüm bir otel kalabalığıydı. Ciddi bir kış turizmi bu bölgede artık mevcuttu, en büyük şansı ise yeni yapılan yollar, köprüler, sıklaşan kaliteli ve süratli feribotlar...

Bir hafta sonu gittiğim Bursa’da beğendiğim birkaç mekanı sizinle paylaşmak istedim. İşte İskender kebabı, pideli köftesi, ‘cantık’ ismiyle anılan mini kır pidesi, bir ekmek çeşidi diyebileceğim cevizli lokumu, şeftalisi ve kestanesiyle ünlü Yeşil Bursa’nın sektörde yeni ama emin adımlarla ilerleyen üç mekanı...

Uludağ Yamaç

Bursa’nın yıldızı parlayan bölgelerinden Doburca, yeşilliği, havası, villa tipi evleri, Uludağ ve şehir manzarasıyla insanı kucaklıyor. Küçük Uludağ diyebileceğim bu bölgede, yeni normalleşme süreciyle birlikte açılan Uludağ Yamaç Et Mangal, Gemlik’ten gelen zeytin ve Uludağ’dan toplanan bal ile oluşturulan lezzetli ve bir o kadar da çeşitli kahvaltısıyla cezbediyor. Ayrıca damak şenlendiren hamburgerini ve ev yapımı limonatasını da tavsiye ederim.

70 kişi kapasiteli mekan, her ne kadar adını işletmeci Güldoğan çiftinin oğulları Yamaç’tan alsa da, ismi gibi yamaçta ve kiraz ağaçlarıyla dolu bir bahçe içerisinde... Henüz çok yeni olmasına rağmen, özellikle arı gibi çalışan ekibi ve şirket yemeklerinin yanı sıra neşeli etkinliklere de ev sahipliği yapan Uludağ Yamaç’ın işletmecileri Seda-Volkan Güldoğan çiftini tebrik ediyorum.

Bu ferah ve etkileyici mekanda akşamları Bursa’nın ışıltılı manzarasını izleyerek, kahvenizi içmenizi öneririm.

Calypso Balık

Balık sezonunun hafta başında açılmasıyla denizlerimizde tatlı bir telaş başladı. Bursa Bademli’de bulunan Calypso Balık, iki çocukluk arkadaşının hayallerinin peşinden koşmasıyla 2019 Şubat ayında kapılarını açtı.

Yunan mitolojisinde ‘deniz perisi’ anlamını taşıyan ‘Calypso’ adını verdikleri mekan, ilk bakışta balık görünümünde tavanı ve modern çizgilerle oluşturulmuş dekorasyonuyla dikkat çekiyor.

Salon, teras ve bahçe olmak üzere üç bölümden oluşan ve 300 kişi kapasiteli mekanda, giriş kısmında yer alan meze ve balık dolabı, zengin seçenekler sunuyor: Moskovi, buğday salatası, hayırlı, kabak marin, isli levrek, tarama, midye pilaki... 42 çeşit meze, 35 çeşit ara sıcak, günlük taze balıklar, soslu deniz kabukluları ve deniz mahsullerinden oluşan spagettiler başarılı sunumlarla şimdiden müdavim kitlesi yaratmayı başarmış.

Han16

Kayapa’da hizmet veren Han16, çocuk oyun alanıyla dikkat çeken geniş bahçesi ve bir o kadar geniş serpme kahvaltısıyla, tüm gün zaman geçirebileceğiniz bir mekan... Sahibi Abdullah Işık, bir yıldır hizmet verdikleri Han16’da miniklerin binicilik deneyimi edinmeleri adına özel at ve midilliler besliyor.

Mekanda, beni şaşırtan nokta İtalyan mutfağı oldu. Penne, spaghetti, tagliatelle, tortallini ve papardella gibi makarna çeşitlerinin yanı sıra Kafkas ve Özbek mantılarının da yer aldığı menüde pizzalardan deniz ürünlü Di Mare, en çok tercih edilenlerden...

Misafirlerin ana yemeklerde seçtiği başarılı lezzetse mantar sos ve taliatelle makarna eşliğinde servis edilen antrikot dilimlerinden oluşan Han Special. Bunun yanı sıra acı severler için Spicy Thai Chicken, balık severlere özel somon teriyaki ve fast food’dan vazgeçemeyenlere de hamburger var. Tatlılara gelince, yoğun olduğu kadar hafif marlenka’yı denemenizi tavsiye ederim. Bursa deyince artık yalnızca en başta saydıklarımın akıllara gelmemesini temenni ediyor ve yükselen bu güzide şehrimizin yeni mekanlarına birer fırsat vermenizi isteyerek, sağlıklı günler diliyorum.