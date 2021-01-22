ZEYTİNYAĞININ GİZEMİ

Son zamanlarda hayatımızda bir değişiklik oldu gibi geliyor bana... Markete, şarküteriye gittiğimiz zaman ürünü alıyor, son tüketim, üretim tarihlerini inceliyor, markaya, yapılış tarzına, ambalajına, hâsılı her şeyine bakıyoruz. Bu arada hemen ifade edeyim ki, hayatımız yavaşladı, vaktimiz de arttı bu konular için.

Geçtiğimiz günlerde sohbet ettiğim bir dostum pazarda kalma süresinin bile uzadığını ifade etti. Dolaşıp iyi malı bulmak, eldiven eldiven takıp dokunmak, ürünü seçmek gibi işler dolayısıyla... Bir diğer konu da paranın kazanılma konusu; maaşlılar için kesintiler, emekliler için aynı hayat pahalılığı bazı şeyleri düşünerek satın almaya sevk etti. İşte yazımızın başında bahsettiğim konuyla ilgili bugün size zamana karşı yarış veren bir soğuk sıkım zeytinyağı serüveninden bahsedeceğim.

164 dakikada üretim

‘Köklerde başlayıp dallarda yeşeren dostluk’tan yola çıkmış Güven Asa, 2009’da Balıkesir Gömeç’te... Neden bu bölgeyi seçmiş? Ülkemizin oksijen yoğunluğuna sahip Kaz Dağları’nın eteklerinden ürünü alacağı için. Zira bu bölge iklim ve zeytin hasadı için son derece müsait. Zaten Asiltane’nin en önemli farklarından biri, yıllardır kendi bahçelerinde yetişen ve aileden gelen zeytin ağaçlarından ürün elde etmek... Tabii bu arada meyvenin en uygun şekliyle hasat edilip, onu maksimum özen ve hassasiyetle üretime ulaştırmak.

Üründe çeşitlilik

Zeytinyağı deyince imalatta çeşitlilik karşımıza çıkıyor. Başta ancak sınırlı sayıda imal ‘Limited’ Özel Hasat Soğuk Sıkım Natürel Sızma, Erken Hasat Soğuk Sıkım Natürel Sızma, Soğuk Sıkım Natürel Sızma ve Natürel Sızma Zeytinyağları olmak üzere dört ayrı ürün kategorileriyle piyasaya sunuluyor.

Tabii burada iki önemli faktör de öne çıkıyor; birisi maksimum besin değeri, diğeri düşük asit ihtiva etmesi. Sonuçta 11 bin metrekare kapalı, toplam 23 bin metrekarelik binalarda günlük 600 ton sıkım ve 3 bin ton depolama kapasitesiyle var gücüyle kaliteli ürün imal etmeye çalışıyor.

Son günlerde lügatımızda giren ve dilimizden düşmeyen bir kelime bu imalatta ön safhada: Hijyen! Zeytinler çift yıkama yöntemiyle temizleniyor.

Depolama önemli

Zeytinyağı üretiminde üretim kadar önemli bir ikinci olay da depolama. Tuzlanmış zeytinden şişelenecek zeytinyağına kadar geçen sürede, ısı derecesi özel olarak 20 derecenin altında tutuluyor. Yerin yedi metre altındaki iklimlendirilmiş depolama alanlarında korunuyor. Bu sayede zeytin ve de yağının kalitesinin uzun süre korunması ve yeşil zeytinde çok yüksek oranda bulunan fenol değerlerinin maksimum düzeyde yağa geçmesi sağlanıyor.Hâsılı zeytinyağını usulüne uygun imal etmek, sunmak, ciddi bir emek ve süreç. Bu prosesi uygulayan birçok kuruluş var ama daha Avrupa’da istediğimiz noktaya gelemedik. Eminim ki geleceğiz...