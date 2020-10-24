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24.10.2020 - 07:00 |

Reklam filmi yayında

Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, Deep Fresh markasının reklamları için Mert Fırat’la anlaşma imzaladı.

Reklam filmi yayında
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Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, Deep Fresh markasının reklamları için Mert Fırat’la anlaşma imzaladı. Oyuncunun rol aldığı filmde, yeni antiviral ürünler tanıtıldı. Marka, oluşturduğu ‘Hijyen Setleri’ni yurt içi ve dışında tüketiciyle buluşturacak.

Nusret Gökçe çalışanının yüzüne et attıMeşhur tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından çalışanının suratına yanlışlıkla et attı. Gökçe'nin, "Kamera arkası iş kazası, özür dilerim" notuyla paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.
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Cadde Yazarları

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