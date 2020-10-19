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19.10.2020 - 07:00 |

Renkli açılış

Lütfü Sapmaz’ın sahibi olduğu SHINE Portaxe, önceki akşam gerçekleştirilen davetle kapılarını açtı.

Renkli açılış
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Lütfü Sapmaz’ın sahibi olduğu SHINE Portaxe, önceki akşam gerçekleştirilen davetle kapılarını açtı. Geceye, Faik Öztürk, Ahmet Selçuk İlkan, Coşkun Sabah, Ege, Ceylan Pirinçcioğlu, Buse Bayındırlı, Elif-Murat Ergin gibi magazin ve cemiyet dünyasından isimler katıldı.Yeni nesil modern meyhane anlayışı ile Boğaz manzarasında hizmet veren mekan, haftanın iki günü canlı performanslar, kış bahçesinde düzenlenecek happy hour’lar ve Türkçe 80’ler, 90’lar konseptiyle misafirlerini ağırlayacak.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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