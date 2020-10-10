RENKLİ BULUŞMA

Sosyal yaşamın ünlü isimlerinden Çiğdem Yazıcı, ev ve bahçe dekorasyon ürünlerinin yer aldığı ‘Yasmin Home’un mağaza açılışında ünlü

isimlere koleksiyonunu tanıttı. Pelikan Hill’deki davete, Elif Girgin, Serap Sarı, Ümit Karalar ve Hilal Üstündağ’ın da aralarında bulunduğu konuklar katıldı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen etkinlikte, misafirlerine yeni sezon trendlerini anlatan mimar, “Pandemi sürecinde değerini daha iyi anladığımız evlerimizde, ufak dokunuşlar ve değişiklerle bir nebze de olsa moral kazandık. Bu sene, özellikle biblo, ayna, vazo ve renkli duvar aksesuarlarını başrolde göreceğiz” diye konuştu. Üreten kadınlara örnek olmak adına çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini de ifade eden iş insanı, satıştan elde edilen gelirin bir kısmıyla SMA’lı çocukların tedavisine katkıda bulundu.