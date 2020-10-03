Renkli veda!

Tunçmatik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer ve eşi Tuba Özer, evlerinde düzenledikleri ‘İyi Elektrik İle Yaza Veda Partisi’nde iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimleri ağırladı. Meslekte 51’inci yılını kutlayan çifti gecede, Esra-Fatih Öztürk, Hilal-Şahin Saylık ve Prof. Dr. Hilal Mocan yalnız bırakmadı. Kokteylle başlayıp, markanın Türkiye ve yurt dışındaki faaliyetlerini tanıtan slayt gösteriyle devam eden davet, şarkıcı Yaşar’ın performansıyla noktalandı.