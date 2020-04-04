04.04.2020 - 16:04 | | MERSİN (DHA)
Ressam Mehmet Ali Meriç hayatını kaybetti
Mersin'de yaşayan ressam Mehmet Ali Meriç (74), toplu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Türkiye'nin farklı kentlerinde bugüne kadar yaptığı eserlerle 72 sergi açan ressam Mehmet Ali Meriç, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Yaklaşık 35 yıl önce Mersin2e yerleşen 2 çocuk babası Meriç, bir dönem İçel Sanat Kulübü Başkanlığı'nı da yürüterek, kentteki sanatsal faaliyetlerde aktif rol aldı.
Mehmet Ali Meriç'in cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Çanakkale'ye götürüleceği öğrenildi.