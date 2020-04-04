MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ressam Mehmet Ali Meriç hayatını kaybetti
04.04.2020 - 16:04 | | MERSİN (DHA)

Ressam Mehmet Ali Meriç hayatını kaybetti

Mersin'de yaşayan ressam Mehmet Ali Meriç (74), toplu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ressam Mehmet Ali Meriç hayatını kaybetti

Türkiye'nin farklı kentlerinde bugüne kadar yaptığı eserlerle 72 sergi açan ressam Mehmet Ali Meriç, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 35 yıl önce Mersin2e yerleşen 2 çocuk babası Meriç, bir dönem İçel Sanat Kulübü Başkanlığı'nı da yürüterek, kentteki sanatsal faaliyetlerde aktif rol aldı.

Mehmet Ali Meriç'in cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Çanakkale'ye götürüleceği öğrenildi.

4 Nisan 2020 Magazin Haberleri Bülteni4 Nisan 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Son dakika: Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Akasya Asıltürkmen corona virüs için maske yaptı

Akasya Asıltürkmen corona virüs için maske yaptı

Levent Dörter: Dilan öldürmeseydi, bu virüs nasıl öldürsün?

Levent Dörter: Dilan öldürmeseydi, bu virüs nasıl öldürsün?

İç çamaşır güvenliği!

İç çamaşır güvenliği!

Sıradaki Haber