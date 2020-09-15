MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Reynmen koronavirüse mi yakalandı? Reynmen'den resmi açıklama
15.09.2020 - 20:31 |

Reynmen koronavirüse mi yakalandı? Reynmen'den resmi açıklama

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan YouTuber Reynmen, resmi Instagram hesabından oldukça önemli bir son dakika açıklamasına imza attı. Peki Reynmen kimdir, koronavirüse mi yakalandı?

Reynmen koronavirüse mi yakalandı? Reynmen'den resmi açıklama
ABONE OL

Reynmen koronavirüse yakalandı. Instagram'da 7.3 milyon takipçisi olan ünlü isim, az önce dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandığını duyurdu...

Reynmen koronavirüse mi yakalandı Reynmenden resmi açıklama



REYNMEN KİMDİR?

Yusuf Aktaş 6 Aralık 1995 tarihinde doğdu. Sivaslı olan Yusuf Aktaş, ilköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak Açıköğretim'de Liseyi tamamlamıştır. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı.

2019 yılında ise Reynmen; yepyeni çalışması "Derdim Olsun" müzik video klibi ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.

Gülşah Saraçoğlu'nun zor anları!Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, jüri üyeliği yaptığı televizyon programının çekimlerinde yaşadığı talihsiz kazayı takipçileriyle paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vanessa Kirby: Gördüklerim benim için çok şaşırtıcıydı

Vanessa Kirby: Gördüklerim benim için çok şaşırtıcıydı

Masumlar Apartmanı oyuncuları ve karakterleri! Masumlar Apartmanı konusu nedir, hangi kitaptan uyarlandı?

Masumlar Apartmanı oyuncuları ve karakterleri! Masumlar Apartmanı konusu nedir, hangi kitaptan uyarlandı?

Masumlar Apartmanı İnci, Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında, oynadığı diziler neler?

Masumlar Apartmanı İnci, Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında, oynadığı diziler neler?

“Masumlar Apartmanı” bu akşam yayında!

“Masumlar Apartmanı” bu akşam yayında!

Sıradaki Haber