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09.01.2021 - 12:55 |

Reyting yarışına 'Arka Sokaklar' damgası

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar', 8 Ocak Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi.

Reyting yarışına 'Arka Sokaklar' damgası
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'ARKA SOKAKLAR' YİNE ZİRVEDE
Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar' dizisi, günün en çok izlenen yapımı oldu.

'Arka Sokaklar’ın 572'inci bölümü; 'Tüm Kişiler' kategorisinde 8.54 reyting ve 17.55 izlenme payı alarak, reytingde zirvede yer aldı.

Başrolünde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu 'Arka Sokaklar', yeni bölümleriyle cuma akşamları Kanal D'de.

9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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