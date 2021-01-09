Reyting yarışına 'Arka Sokaklar' damgası

'ARKA SOKAKLAR' YİNE ZİRVEDE

Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar' dizisi, günün en çok izlenen yapımı oldu.

'Arka Sokaklar’ın 572'inci bölümü; 'Tüm Kişiler' kategorisinde 8.54 reyting ve 17.55 izlenme payı alarak, reytingde zirvede yer aldı.

Başrolünde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu 'Arka Sokaklar', yeni bölümleriyle cuma akşamları Kanal D'de.