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14.05.2020 - 09:51 |

Rihanna, en zengin sanatçılar listesinde üçüncü sırada!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın, 468 milyon pound olan servetiyle Britanya'nın en zengin kadın müzisyeni olduğu açıklandı.

Rihanna, en zengin sanatçılar listesinde üçüncü sırada!
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İngiltere'de yaşayan en zengin sanatçılar listesi belli oldu. Rihanna'nın Britanya'nın en zengin kadın müzisyeni olduğu açıklandı. Barbados doğumlu şarkıcı bir süredir Londra'da yaşamına devam ediyor. Servetinin değeri ise 468 milyon pound yani yaklaşık 576 milyon dolar.

The Sunday Times'ın Britanya'nın en zengin müzisyenlerini sıralayan Rich List'ine (Zengin Listesi) göre Rihanna, Andrew Lloyd Webber ve Paul McCartney'in ardından üçüncü sırada yer alıyor. Rihanna'nın gelirinin artmasında kendi kozmetik markasının payı büyük.

Magazin Haberleri Bülteni (14 Mayıs 2020)İşten magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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