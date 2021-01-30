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30.01.2021 - 07:00 |

Rıza Baba karakolluk oldu

Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin, karakolluk oldu.

Rıza Baba karakolluk oldu
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Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin, karakolluk oldu. Etiler’de kendisinden döviz bozmasını istediğini söyleyen bir vatandaştan şüphelenen oyuncu, şahsı yanına alarak, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne başvurdu. Bir saatlik soruşturma sonrası Ergin, “İkimiz de şikayetçi olmadık. Dövizler de sahte değilmiş. Çok bağırıp, çağırınca şüphelendim. Karakolda ufak bir polisiye macera yaşadık” dedi. ››UMUT ÜNVER

Seda Bakan'dan Shakira dansıOyuncu Seda Bakan, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın geçtiğimiz ay çıkardığı 'Girl Like Me' şarkısının klibinde görülen koreografideki aynı figürleri sergilediği videosunu takipçileriyle paylaştı.
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Cadde Yazarları

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