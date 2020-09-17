Robert Pattinson koronavirüsü yendi mi?

'Tenet' filmiyle adından söz ettiren Robert Pattinson'un, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bir süredir karantinada olduğu öğrenilen İngiliz oyuncu, bu açıklama sonrası ilk kez objektiflere yansıdı.

Sevgilisi Suki Waterhouse ile yürüyüş yaparken görüntülenen Pattinson'un, sevgilisi Suki Waterhouse ile samimi halleri, hastalığı atlattığı şeklinde yorumlandı.

Yeni filmi 'The Batman'de 'kara şövalyeyi' canlandıran oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkınca, filmin İngiltere'de devam eden çekimleri durdurulmuştu.