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11.03.2020 - 07:00 |

Robot SophIa Türkiye’ye geliyor

Robot Sophia, 3-4 Nisan’da Zorlu’da gerçekleşecek Modanisa İstanbul Modest Fashion Week için Türkiye’ye geliyor.

Robot SophIa Türkiye’ye geliyor

Robot Sophia, 3-4 Nisan’da Zorlu’da gerçekleşecek Modanisa İstanbul Modest Fashion Week için Türkiye’ye geliyor. Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından geliştirilen, sosyal insansı robot Sophia, açılış defilesi Özlem SüerXRefka’yı izleyecek ve aynı gün ‘Geleceğin Modası’ hakkında konuşma yapacak. Suudi Arabistan’ın vatandaşlık verdiği Sophia’yı, Birleşmiş Milletler de ‘yasal kişiliğe sahip ilk robot’ olarak kabul etmişti.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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