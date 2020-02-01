01.02.2020 - 13:10 |
Rolü gereği kıvırcık saçlı olan Seray Kaya özüne döndü
Oyuncu Seray Kaya, rol aldığı dizinin çekimleri biter bitmez kıvırcık olan saçlarını düzleştirdi ve bu halini Instagram'da paylaştı.
Seray Kaya, üç sezon boyunca yer aldığı 'Kadın' dizisinde başarılı bir performans sergiledi. 'Şirin' karakterinde kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken oyuncu, eski saçlarına dönüş yaptı.
4 Şubat Salı günü final yapacak olan 'Kadın' dizisinde çekimler tamamlandı. Seray Kaya da dizi ile ilişkisi kesilir kesilmez kıvırcık saçlarından vazgeçtiğini Instagram hesabından duyurdu.