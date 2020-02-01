Rolü gereği kıvırcık saçlı olan Seray Kaya özüne döndü

Seray Kaya, üç sezon boyunca yer aldığı 'Kadın' dizisinde başarılı bir performans sergiledi. 'Şirin' karakterinde kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken oyuncu, eski saçlarına dönüş yaptı.

4 Şubat Salı günü final yapacak olan 'Kadın' dizisinde çekimler tamamlandı. Seray Kaya da dizi ile ilişkisi kesilir kesilmez kıvırcık saçlarından vazgeçtiğini Instagram hesabından duyurdu.