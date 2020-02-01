MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Rolü gereği kıvırcık saçlı olan Seray Kaya özüne döndü
01.02.2020 - 13:10 |

Rolü gereği kıvırcık saçlı olan Seray Kaya özüne döndü

Oyuncu Seray Kaya, rol aldığı dizinin çekimleri biter bitmez kıvırcık olan saçlarını düzleştirdi ve bu halini Instagram'da paylaştı.

Rolü gereği kıvırcık saçlı olan Seray Kaya özüne döndü

Seray Kaya, üç sezon boyunca yer aldığı 'Kadın' dizisinde başarılı bir performans sergiledi. 'Şirin' karakterinde kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken oyuncu, eski saçlarına dönüş yaptı.

4 Şubat Salı günü final yapacak olan 'Kadın' dizisinde çekimler tamamlandı. Seray Kaya da dizi ile ilişkisi kesilir kesilmez kıvırcık saçlarından vazgeçtiğini Instagram hesabından duyurdu.

Rolü gereği kıvırcık saçlı olan Seray Kaya özüne döndü

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ocak 2020)İşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Babalığın ardından ilk konser

Babalığın ardından ilk konser

Meriç Aral: Her şey yolunda

Meriç Aral: Her şey yolunda

Hazal Filiz Küçükköse: Güçlü bir karakteri oynamak istiyorum

Hazal Filiz Küçükköse: Güçlü bir karakteri oynamak istiyorum

Cuma gününün değişmeyen galibi: Arka Sokaklar

Cuma gününün değişmeyen galibi: Arka Sokaklar

Sıradaki Haber