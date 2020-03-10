Romantik karşılaşma

Chrissy Teigen-John Legend çifti, hafta sonunda Staples Center’da düzenlenen Los Angeles Lakers ve Clippers karşılaşmasını izledi. Tribünde samimi anlara imza atan ikili, objektiflere takıldı. Çocuklarını evde bıraktıklarını açıklayan ve kendilerine vakit ayıran Hollywood’un gözde çifti, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.