21.05.2020 - 07:00 |
Romantik kutlama
İstanbul cemiyet hayatında sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Zeynep Üstünel, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı romantik fotoğrafla eşi Haldun Üstünel’in doğumu gününü kutladı.
İstanbul cemiyet hayatında sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Zeynep Üstünel, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı romantik fotoğrafla eşi Haldun Üstünel’in doğumu gününü kutladı. “Happy birthday Haldom” notunu yazan Zeynep Hanım’a dostlarından tebrik mesajları geldi.
Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkındalık yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularından sıkılarak, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" sözleriyle isyan etmişti. Gacemer son paylaşımında, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.