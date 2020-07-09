Rubato'nun solisti Özer Arkun kimdir? Özer Arkun kaç yaşında?

Magazin gündemine bir şiddet iddiası daha geldi. Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un 2019 senesinden beri birlikte olduğu B. Y.’yi dövdüğü iddia edildi. B. Y.’ye savcılığa şikayet dilekçesi verdi. Çıkan haberler sonrasında Özer Arkun'un hayatı merak konusu oldu. Peki Özer Arkun kimdir?

ÖZER ARKUN KİMDİR?

Rubato'nun solisti Özer Arkun 1973 yılında doğdu. İstanbul'da doğan Arkun,8 yaşında iken keman çalmaya başladı.

İTÜ Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü mezun olan Özer Arkun, 2010 yılında ilk solo albümü Cello & Me ile başlayan albüm serüvenini Rubato isimli grubu ile devam ettirmektedir.