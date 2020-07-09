MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Rubato'nun solisti Özer Arkun kimdir? Özer Arkun kaç yaşında?
09.07.2020 - 10:06 |

Rubato'nun solisti Özer Arkun kimdir? Özer Arkun kaç yaşında?

Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un sevgilisi B.Y.’ye darp ettiği iddia edildi.Magazin gündemine gelen haberler sonrasında Rubato'nun solisti Özer Arkun'un yaşamı araştırılmaya başlandı. İşte Özer Arkun'un biyografisi...

Rubato'nun solisti Özer Arkun kimdir? Özer Arkun kaç yaşında?
ABONE OL

Magazin gündemine bir şiddet iddiası daha geldi. Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un 2019 senesinden beri birlikte olduğu B. Y.’yi dövdüğü iddia edildi. B. Y.’ye savcılığa şikayet dilekçesi verdi. Çıkan haberler sonrasında Özer Arkun'un hayatı merak konusu oldu. Peki Özer Arkun kimdir?

ÖZER ARKUN KİMDİR?

Rubato'nun solisti Özer Arkun 1973 yılında doğdu. İstanbul'da doğan Arkun,8 yaşında iken keman çalmaya başladı.

İTÜ Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü mezun olan Özer Arkun, 2010 yılında ilk solo albümü Cello & Me ile başlayan albüm serüvenini Rubato isimli grubu ile devam ettirmektedir.

Magazin Haberleri Bülteni (9 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Mucize Doktor'a yeni oyuncu

'Mucize Doktor'a yeni oyuncu

Demet Şener’in tasarladığı tişörtlerden aldı

Demet Şener’in tasarladığı tişörtlerden aldı

Berkay kızını öpücüklere boğdu

Berkay kızını öpücüklere boğdu

Müge Boz: İlk defa Vina olmadan tatile çıktık

Müge Boz: İlk defa Vina olmadan tatile çıktık

Sıradaki Haber