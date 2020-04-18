18.04.2020 - 07:00 |
Rutini bozmadı
Omurilik Felçlileri Derneği’nin geçtiğimiz yıl düzenlediği ikinci el alışveriş şenliğine destek veren Burcu Esmersoy, bu sene de kolları sıvadı.
Karantina günlerinde elbise dolabını yeniden gözden geçirdiğini belirten sunucu, “Hayat paylaştıkça güzel. Hasta kardeşlerimizin gözlerindeki mutluluğu gördükçe, dünyalar benim oluyor” dedi.
Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.