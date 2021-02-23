Saadet Işıl Aksoy: Senin büyüdüğün kadar ben de büyüdüm

2014 yılında evlenen iş insanı Pamir Kıraner-Saadet Işıl Aksoy çifti, geçtiğimiz yıl ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Uzun bir süredir ABD'de yaşayan çiftin kızları Marisa Gürcan Kıraner, 1 yaşına bastı. Aksoy, kızının doğum günü için duygusal bir yazı kaleme aldı.

Aksoy, kızıyla doğumdan sonra çekilen bir fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü:

"Geçen sene bugün... Seni içimde hissettiğim andan itibaren en yoğun duygum güven oldu. Yani sevgiden bile ağır basabilir sana ve senin yoluna duyduğum güven. Ben sadece bu yolu yürürken sana eşlik ediyorum kızım, seçimleri sen yapıyorsun. Ben sadece onları uyguluyorum; düşersen kalkmana yardım ediyorum, tırmanırken yeterince yukarı gidemediğinde popondan şöyle minik bir destek veriyorum, ağlarsan alıp göğsümde sarmalıyorum seni, kendi başına uykuya dalmayı öğrendiğinde ya da ilk kez ayakta durabildiğinde gururla ve yine o sonsuz güvenle bakıyorum olduğun ve olacağın kişiye... İyi ki doğdun canım kızım, iyi ki beni seçtin... Bu bir yılda senin büyüdüğün kadar ben de büyüdüm. Birlikte nice güzel günlere, kendi kanatlarınla özgürce uçtuğunu gururla seyredeceğim nice anlara..."

SOSYAL MEDYAYI İHMAL ETTİM DEMİŞTİ

Saadet Işıl Aksoy, kızı Marisa Gülcan Kıraner’le ilgilenmekten ve kendi işlerine koşturmaktan sosyal medyayı ihmal ettiğini söylemişti.

Ünlü oyuncu, "Benim mesai sabah 05.30'da başlıyor hanımefendi sayesinde. Akşam 19:00'da yatıyor ama sonrasında da bizim işler. Gece 23.00-00.00'a kadar durmayan bir maraton. Neyse artık gün içindeki uykuları düzenli de bugün Instagram'a girebildim" ifadelerini kullanmıştı.