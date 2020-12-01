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01.12.2020 - 11:18 |

Saba Tümer: Çellist Stjepan Hauser’a mesaj attım

Sunucu Saba Tümer, Uçankuş TV’de katıldığı programda çellist Stjepan Hauser ile ilgili bir itirafta bulundu.

Saba Tümer: Çellist Stjepan Hauser’a mesaj attım
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Hürriyet'in haberine göre; yıllar önce Hırvatistanlı çellist Stjepan Hauser’a mesaj attığını açıklayan Saba Tümer, “Adama mesaj attım, cevap attı. ‘Televizyon sunucusuyum, röportaj yapmak istiyorum’ dedim. Profesyonelce bir adımdı yani! O da bana ‘Ne zaman geliyorsunuz’ dedi. Ben onu keşfettiğimde takipçi sayısı 70 binlerdeydi şimdi 1 milyon...” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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