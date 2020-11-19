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19.11.2020 - 07:00 |

Sabancı’dan yeni girişim

Bugüne kadar yurt içinde ve dışında farklı sektörlerde varlığını gösteren, girişimci kimliği ile birçok yeniliğe imza atan Demet Sabancı Çetindoğan başkanlığında, yöredeki üreticiden globalde markalaşan girişimci kadına kadar odağında kadın girişimcilerin ve üretimlerinin olduğu Shopstarwomen.com e-ticaret sitesi açıldı.

Sabancı’dan yeni girişim
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Bugüne kadar yurt içinde ve dışında farklı sektörlerde varlığını gösteren, girişimci kimliği ile birçok yeniliğe imza atan Demet Sabancı Çetindoğan başkanlığında, yöredeki üreticiden globalde markalaşan girişimci kadına kadar odağında kadın girişimcilerin ve üretimlerinin olduğu Shopstarwomen.com e-ticaret sitesi açıldı. İş insanı, “Hem e-ticaret hem de turizm ekonomisine büyük katkı sağlayacak Shopstarwomen.com projesi ile üretici kadınların iş hayatındaki görünürlüğüne destek olurken ülkemizin ve değerlerimizin global alanda tanıtımına da katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

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