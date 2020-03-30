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30.03.2020 - 16:19 |

'Sabır ve karşılıksız sevgi en güçlü savunmadır'

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, Instagram hesabından anlamlı bir paylaşımza imza attı.

'Sabır ve karşılıksız sevgi en güçlü savunmadır'

Corona virüs salgınından korunmak için kendisini karantina altına alan Hamdi Alkan, Instagram’da köpeği ile çektiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Ünlü yönetmen, bu zor günlerde hayat koşuşturmasında olan insanlara da şu mesajı verdi:
"Tebessüm en güzel ilaçtır. Sabır ve karşılıksız sevgi en güçlü savunmadır. Okumak bilginin özüne inebilmek en güzel yolculuktur. Yaşamın dengesini sorguladığımız şu süreçte evinde, işinde, hastanede kısaca hayatın koşuşturmacasında ekmeğinin peşinde olan herkese iyilikler diliyorum."

Sabır ve karşılıksız sevgi en güçlü savunmadır

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