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18.07.2020 - 07:00 |

‘Saçımı pembeye boyatacağım’

Sinan Akçıl, UçanKuş TV’de cumartesi akşamları ekrana gelen ‘Piyanist’ programında Ece Seçkin’i ağırladı.

‘Saçımı pembeye boyatacağım’
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Genç şarkıcıyla çıkaracakları ‘Az Az’ isimli şarkı için iddialı konuşan Akçıl, “Şarkı 100 milyon izlenme rakamına ulaşırsa, saçlarımı pembeye boyatacağım ve üç gün öyle gezeceğim” diye konuştu.

 

Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.
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Cadde Yazarları

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