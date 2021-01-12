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12.01.2021 - 23:58 |

Sadakatsiz 13. bölüm 2. fragmanı geldi! Volkan, Asya'ya karşı hislerini gizleyemiyor...

Sadakatsiz 12. bölüm izle... Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 13. yeni bölümü merakla bekleniyor. Bir süre önce yeni bölümden ilk fragman ekrana gelmişti ve 13. bölüm 2. fragman da izleyicinin beğenisine sunuldu. İşte, Sadakatsiz 12. son bölüm detayları...

Sadakatsiz 13. bölüm 2. fragmanı geldi! Volkan, Asya'ya karşı hislerini gizleyemiyor...
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Sadakatsiz dizisi 12. son bölümünde Asya'nın saldırıya uğraması işleri iyice karmaşıklaştırır. Derin ise Volkan'ın bir sırrını öğrenir. Merakla beklenen Sadakatsiz 13. yeni bölüm ise çarşamba akşamı Kanal D'de sevenleriyle buluşacak. Sadakatsiz 12. bölümde neler oldu? Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya’nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert’in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır. Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir.

SADAKATSİZ 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYIMLANDI

SADAKATSİZ 12. SON BÖLÜM FULL İZLE...

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