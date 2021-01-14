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14.01.2021 - 00:05 |

Sadakatsiz 13. bölüm full izle! Sadakatsiz 14. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Sadakatsiz 13. son bölüm ekrana geldi. Kanal D'nin sevilen dizisi yine nefesleri kesti. Ali hakkında ortaya çıkan gerçek izleyiciyi şaşkınlığa uğratırken Volkan'ın Asya'ya söyledikleri ise şok etkisi yarattı. Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı beklenirken son bölüm de sorgulanıyor. İşte, Sadakatsiz 13. bölüm özeti...

Sadakatsiz 13. bölüm full izle! Sadakatsiz 14. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?
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Asya, Turgay ile baş başa yemeğe gider ve orada Volkan ve Derin ile karşılaşır. Bu durum Volkan için üstesinden gelemeyeceği kadar ağırdır. Diğer yandan Ali'nin arkadaşlarının eşyalarını alması ve bunun ortaya çıkma ihtimali onu çıkmaza sokar. Volkan ise Asya'nın yanında başka bir adamı görmeye daha fazla dayanamayarak kapısına gider. Selçuk, duygularını Volkan'ın yüzüne vurmuştur. Sadakatsiz 13. son bölüm full izle...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan ve Ali'yle eski günlerini özleyen Asya'nın kafası karışıyor. Ali'nin sürekli sorun yaşamasının sebebi, arada kalmış olması ve ilgi beklemesi olduğunu söyleyen Turgay, Asya'ya Volkan'la bir araya gelmeleri gerektiğini söylüyor. Eski günlerdeki gibi bir süre Ali'yle ilgilenmelerini tavsiye ediyor. Bu sözler üzerine düşünmeye başlayan Asya, Volkan'ı özlüyor mu?

SADAKATSİZ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Sevilen dizi merakla beklenen 1. son bölümü ile çarşamba akşamı izleyicileri karşısındaydı. Heyecanı doruklara tırmandıran Sadakatsiz'de neler olacak araştırılırken 14. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı.

SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FULL İZLE

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