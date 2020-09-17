‘SADAKATSİZ’E ÜNLÜ KADRO

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi ‘Sadakatsiz’in kadrosu belli oldu. Başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği projede, birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Emir Taro Tekin, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum ve Gözde Seda gibi isimler, ‘Sadakatsiz’de izleyici karşısına çıkacak.

Ekim ayında ekrana gelecek dizide, doktor Asya (Dere), eşi Volkan’ın (Cindoruk) kendisini aldattığından şüpheleniyor ve olaylar

gelişiyor. Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, ‘Doctor Foster’ uyarlaması olan projenin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt otururken, senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk kaleme alıyor.