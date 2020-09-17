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17.09.2020 - 07:00 |

‘SADAKATSİZ’E ÜNLÜ KADRO

Kanal D’de ekim ayında ekrana gelecek ‘Sadakatsiz’de Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a, birbirinden ünlü isimler eşlik edecek

‘SADAKATSİZ’E ÜNLÜ KADRO
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Kanal D’nin merakla beklenen dizisi ‘Sadakatsiz’in kadrosu belli oldu. Başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği projede, birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Emir Taro Tekin, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum ve Gözde Seda gibi isimler, ‘Sadakatsiz’de izleyici karşısına çıkacak.
Ekim ayında ekrana gelecek dizide, doktor Asya (Dere), eşi Volkan’ın (Cindoruk) kendisini aldattığından şüpheleniyor ve olaylar
gelişiyor. Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, ‘Doctor Foster’ uyarlaması olan projenin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt otururken, senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk kaleme alıyor.

Şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavga kamerada!Tuzla'da şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sokakta çekim yapan Halil Sezai ve beraberindekiler, tartıştığı mahalle sakinini tekme tokat dövüyor.
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Cadde Yazarları

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