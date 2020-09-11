Sade güzel Çağla Demir

Sezon öncesi yoğun bir tempoda görüşmeler yaptığını belirten Çağla Demir, "Gelen birçok senaryo ve film teklifi var. Fakat daha önce de dediğim gibi güzel ve uzun soluklu bir projede yer almak istiyorum. Hikayesine, senaryosuna inandığım bir proje olursa seve seve tekrar ekranlarda olmayı ben de çok istiyorum" açıklamasında bulundu.

Güzel oyuncu, "Bugün de bir toplantımız vardı, onun için buraya geldim. Toplantı sonrasında da birkaç eksiğim için alışveriş yapacağım" dedi.

Çağla Demir'in sade güzelliği ve şık tarzı dikkatlerden kaçmadı.