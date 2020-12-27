MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sahnede sürpriz
27.12.2020 - 07:00 |

Sahnede sürpriz

Ziynet Sali, JoJo platformunun eğlenceyi en gerçekçi haliyle dijital ortamda sunduğu konserler serisi kapsamında sahneye çıktı.

Sahnede sürpriz
ABONE OL

Ziynet Sali, JoJo platformunun eğlenceyi en gerçekçi haliyle dijital ortamda sunduğu konserler serisi kapsamında sahneye çıktı. Şarkıcı, uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluşmaktan ve evlerine konuk olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sali, sevenlerine bir de sürpriz yaparak, son dönemin öne çıkan genç isimlerinden Bilal Sonses’i sahnesinde ağırladı.

Engin Nurşani son yolculuğuna uğurlandıGırtlak kanseri nedeniyle 36 yaşında hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Engin Nurşani, Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenen törenle sonsuzluğa uğurlandı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Premier Lig’in en iyi transferi Ronaldo seçildi!

Premier Lig’in en iyi transferi Ronaldo seçildi!

Son dakika - Trabzonspor'da Hugo sakatlandı

Son dakika - Trabzonspor'da Hugo sakatlandı

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Dorukhan Toköz kararı!

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Dorukhan Toköz kararı!

Son dakika - Fenerbahçe'de koronavirüs hesapları alt üst etti!

Son dakika - Fenerbahçe'de koronavirüs hesapları alt üst etti!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet