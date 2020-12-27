Sahnede sürpriz

Ziynet Sali, JoJo platformunun eğlenceyi en gerçekçi haliyle dijital ortamda sunduğu konserler serisi kapsamında sahneye çıktı. Şarkıcı, uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluşmaktan ve evlerine konuk olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sali, sevenlerine bir de sürpriz yaparak, son dönemin öne çıkan genç isimlerinden Bilal Sonses’i sahnesinde ağırladı.