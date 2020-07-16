MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Salih Bademci kızıyla poz verdi!
16.07.2020 - 12:16 |

Salih Bademci kızıyla poz verdi!

Üç yıl önce çocukluk aşkı İmer Özgün ile evlenen oyuncu Salih Bademci, nisan ayında baba olmuştu. Bademci, üç aylık kızı ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Güzel anlardan asla vazgeçme" dedi.

Salih Bademci kızıyla poz verdi!
ABONE OL

Oyuncu Salih Bademci ve kendisi gibi oyuncu olan eşi İmer Özgün, birkaç ay önce ilk çocukları İklim’i kucaklarına aldı. Bebeklerinin fotoğraflarını paylaşmayan çiftten Bademci, kızıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir yandan kızını doyurduğu, bir yandan içeceğini içmeye çalıştığı kareyi ‘Güzel anlardan asla vazgeçme’ yazarak paylaşan Salih Bademci’ye yüzlerce mesaj, on binlerce beğeni geldi.

Salih Bademci kızıyla poz verdi

Ata Demirer menemenin püf noktasını anlattıSosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, son videosunda takipçilerine menemen yapmanın püf noktalarını anlattı. Menemeni kıymalı sevdiğini söyleyen Demirer, kendi tarzında uyarılarda bulundu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Canseven kazandı

Canseven kazandı

‘Aşk hesaplı kitaplı olmaz’

‘Aşk hesaplı kitaplı olmaz’

Keyifler yerinde

Keyifler yerinde

Sezen Aksu’dan uğur hediyesi

Sezen Aksu’dan uğur hediyesi

Sıradaki Haber