Salih Bademci kızıyla poz verdi!

Oyuncu Salih Bademci ve kendisi gibi oyuncu olan eşi İmer Özgün, birkaç ay önce ilk çocukları İklim’i kucaklarına aldı. Bebeklerinin fotoğraflarını paylaşmayan çiftten Bademci, kızıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir yandan kızını doyurduğu, bir yandan içeceğini içmeye çalıştığı kareyi ‘Güzel anlardan asla vazgeçme’ yazarak paylaşan Salih Bademci’ye yüzlerce mesaj, on binlerce beğeni geldi.