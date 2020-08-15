Sanat buluşması

Bodrum’un en yeni turizm tesislerinden Bodrum Loft, modern mimarisini, sanatla aynı çatı altında buluşturdu. Önceki akşam Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ev sahipliğinde ve GlobArt küratörlüğünde düzenlenen ‘Bodrum Loft’ta Sanat’ etkinliğine, Revna Demirören, Berrin Yoleri, Ece Kurdoğlu ve Hande Sezer Pekcan’ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı.











İç mekan ve açık alanlarda sergilenen 134 sanat yapıtından oluşan ‘Elementler’ seçkisi sanatseverlere sunulurken, ortak alanda yer alan mekana özgü yapıtların yanı sıra evlere yerleştirilen 122 eser Mehmet Mutaf’ın fotoğrafladığı karelerle konuklarla paylaşıldı. Canlı müzik eşliğinde devam eden etkinlikte misafirler, şef Yılmaz Öztürk’ün Ege ve Akdeniz lezzetlerini de deneyimleme fırsatı buldu.







