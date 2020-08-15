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15.08.2020 - 07:00 | | Lale Danışman

Sanat buluşması

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, ‘Bodrum Loft’ta Sanat’ etkinliğinde 15 sanatçının eserlerini yakından inceledi

Bodrum’un en yeni turizm tesislerinden Bodrum Loft, modern mimarisini, sanatla aynı çatı altında buluşturdu. Önceki akşam Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ev sahipliğinde ve GlobArt küratörlüğünde düzenlenen ‘Bodrum Loft’ta Sanat’ etkinliğine, Revna Demirören, Berrin Yoleri, Ece Kurdoğlu ve Hande Sezer Pekcan’ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı.

Sanat buluşması




İç mekan ve açık alanlarda sergilenen 134 sanat yapıtından oluşan ‘Elementler’ seçkisi sanatseverlere sunulurken, ortak alanda yer alan mekana özgü yapıtların yanı sıra evlere yerleştirilen 122 eser Mehmet Mutaf’ın fotoğrafladığı karelerle konuklarla paylaşıldı. Canlı müzik eşliğinde devam eden etkinlikte misafirler, şef Yılmaz Öztürk’ün Ege ve Akdeniz lezzetlerini de deneyimleme fırsatı buldu.

Sanat buluşması


Kadir Doğulu: Karıcığım üstündeki kimin?Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun kıyafetlerini giydi. Doğulu da o anları “Karıcığım üstündeki kimin? -Senin.” mesajıyla yayınladı.
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