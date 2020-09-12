12.09.2020 - 07:00 |
Sanat ve moda buluştu
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, koleksiyonlarındaki eserler ve ev sahipliği yaptığı sergilerle yaratıcı projelere ilham kaynağı oluyor.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, koleksiyonlarındaki eserler ve ev sahipliği yaptığı sergilerle yaratıcı projelere ilham kaynağı oluyor. Mekanın yeni sergisi ‘Minyatür 2.0’, sanat ve modayı buluşturan yeni bir iş birliğine zemin hazırladı.Küratör Azra Tüzünoğlu’nun davetiyle mini bir koleksiyon hazırlayan Hatice Gökçe, günlük giyim eşyalarını ve aksesuarları özgün tasarımlara dönüştürdü. Pera Müzesi Artshop’ta satışa sunulan koleksiyon, tişört, çanta, pareo ve uyku gözlüğünden oluşuyor.
Hakan Altun sosyal medyada olay oldu!Şarkıcı Hakan Altun, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında çıkan 'Müziği bıraktı' iddilarına yanıt vermek için kamera karşısına geçti. Videolu açıklama yapan Altun'un baş parmağındaki değişiklik sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.