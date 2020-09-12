Sanat ve moda buluştu

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, koleksiyonlarındaki eserler ve ev sahipliği yaptığı sergilerle yaratıcı projelere ilham kaynağı oluyor. Mekanın yeni sergisi ‘Minyatür 2.0’, sanat ve modayı buluşturan yeni bir iş birliğine zemin hazırladı.Küratör Azra Tüzünoğlu’nun davetiyle mini bir koleksiyon hazırlayan Hatice Gökçe, günlük giyim eşyalarını ve aksesuarları özgün tasarımlara dönüştürdü. Pera Müzesi Artshop’ta satışa sunulan koleksiyon, tişört, çanta, pareo ve uyku gözlüğünden oluşuyor.